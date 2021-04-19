İktisatçı Mustafa Sönmez, "İlk kabine değişikliğinde Lütfi Elvan giderse şaşırmayın" yorumunu yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın "128 milyar dolar" açıklamasını alıntılayan Sönmez Twitter hesabından, "Banka hayrına mı alıyor? aldıktan sonra adres belli:döviz açığı olan firmalar belli. yine de ilk kabine değişikliğinde Elvan giderse şaşırmayın" paylaşımını yaptı.

Ne olmuştu?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, CHP'nin Merkez Bankası rezervinde eritildiğini ifade etmesiyle başlayan "128 milyar dolar" tartışmasına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. 2017 yılından itibaren o dönemin Hazine Müsteşarlığı ile Merkez Bankası arasında imzalanan protokole dikkati çeken Bakan Elvan, "Bu protokol çerçevesinde de Hazine hesapları üzerinden MB döviz alım ve satım işlemleri gerçekleştiriliyor" dedi.

TIKLAYIN | Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan "128 milyar dolar" açıklaması: İşlemler Hazine hesapları üzerinden Merkez Bankası tarafından yapıldı