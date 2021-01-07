İktidarın esnafa destek yardımları Yunus Emre Çarşı'na uğramadı: 200 dükkâr var, tek kuruş destek yok!

Eskişehir’in en işlek çarşılarından Yunus Emre Halk Çarşısı’nda esnaf perişan durumda. Çarşıda yer alan 200’ün üzerindeki esnaf ve işletme sahibi kendilerini ziyaret eden CHP’li Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Dr. Jale Nur Süllü’ye iktidarın açıkladığı esnafa destek paketinden faydalanamadıklarını söyledi. Çarşı esnafı, "Herkes yıllardır ticaretini sürdürdü, devletine vergisini ödedi. Ama bu salgında devletten tek kuruş destek alamadı. Daha pandeminin ilk dönemini atlatamamışken, en çok satış yaptığımız hafta sonunda yeniden kısıtlama geldi. Siftah yok. Esnaf perişan, devletten acil destek bekliyoruz" dedi.



CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Dr. Jale Nur Süllü, Eskişehir’in en işlek çarşılarından Yunus Emre Halk Çarşısı’nı ziyaret ederek, çarşıdaki esnaf ve işletme sahiplerinin sıkıntı ve taleplerini dinledi.

"Ne kira yardımı, ne nakit desteği var"

Hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte işlerinin tamamen bitme noktasına geldiğini belirten çarşı esnafı, iktidarın açıkladığı esnafa destek ve kira paketinden de beklediği desteği alamadığını söyledi. Esnaf, "Ne kira yardımı, ne nakit desteği. Buradaki esnafımız yardımların hiçbirinden faydalanamadı. İş yapamayan birer birer dükkanlarını devrediyor, kapatıyor. Biz yıllardır çalıştık, ticaretimizi yaptık, devlete borcumuzu ödedik. Ama bu salgından devletten tek kuruş destek göremedik" dedi.



Çarşı esnafı, "Artık görüyoruz ki bu hastalık kısa vadede bitmeyecek. Devletten kira desteği ve faizsiz nakit desteği istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Dükkânlar devren kiralık, siftah yok

Çarşıda yer alan 200’ün üzerindeki esnafı tek tek ziyaret eden Çakırözer ve Süllü, "Yunus Emre Halk Çarşısı yıllardır her kesimden Eskişehirlinin uygun fiyatlara alışveriş yaptığı çarşımız. Okulların kapalı olması, düğünlerin yasaklanması ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı çarşıdaki eski hareketliği yok etmiş durumda. Çarşıda siftah yapamayan esnafımız bile var. Esnafımız dertli, esnafımız devletten destek bekliyor" dedi.

"İktidar, esnafın feryadına kulak vermeli"

Ziyaretlerinde bazı dükkanların devren kiralık olduğuna dikkat çeken Çakırözer ve Süllü, "Kira, fatura, personel ödemeleri iş yapamaz esnafımızı bitme noktasına getirmiş durumda. Salgının başından beri Eskişehir’de esnaflarımızı ziyaret ediyor, dertlerini dinliyoruz. İktidarın esnafa yardım desteği adı altında açıkladığı paket maalesef esnafımızın derdine derman olmamış durumda. Yunus Emre Çarşısı’ndaki 200’ün üzerindeki esnaf bu paketten tek kuruş destek alamamış. Bu çarşıdaki esnafımız destek alamayan yüzbinlerce esnafımızı simgeliyor. İktidar esnafın feryadına kulak vermeli. Zor durumdaki esnafımızın tamamına nakit destekler bir an önce sağlanmalı" çağrısında bulundu.

Stopaj kaldırılmalı, ödemeler ertelenmeli

Esnafın taleplerini sıralayan Çakırözer ve Süllü, iktidara, "Esnafımıza kira desteği verilmeli. Doğalgaz, elektrik indirimi yapılmalı. Stopaj kalkmalı, sicil affı getirilmeli. SGK pirimi ödemeleri, yapılandırmalar da dahil olmak üzere ertelenmeli. Esnafımıza faizsiz, geri ödemesiz nakit desteği sağlanmalı" çağrısında bulundu.

Esnaftan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür

Çarşı esnafı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin salgın döneminde kendilerinden 3 aylık süreç için kira almadıklarını söyleyerek, Belediyeye teşekkür etti. Esnaf, "Bu süreçte Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen yaklaşık üç aylık kira gelirini almayarak bizlere destek oldu. Bu önemli katkı için belediyemize bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.