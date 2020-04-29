İktidara çağrı: Maske ücretli olsun, parayı sağlıkçı alsın

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını Türkiye'de de can almaya devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında market ve toplu yerlerde maske takmanın zorunlu hale getirilmesinin ardından tartışmalar bitmek bilmiyor. 6 Nisan'da parayla maske satışı durduruldu, 20-65 yaş arasındakilere ücretsiz maske dağıtılacağı açıklandı. Önce PTT kanalıyla dapıtılacağı ardından mesaj yoluyla vatandaşın telefonuna kod geleceği ücretsiz maske dağıtma serüveninde iş istenilen gibi gitmedi. Son olarak İstanbul Eczacılar Odası kamu kurumu çalışanları ile SGK'lı çalışanlara ücretsiz maske verilmeyeceğini açıkladı. Uzmanlar ise maskenin cüzi bir fiyata satılması ve gelirinin sağlıkçılara gitmesi önerisinde bulunuyor.

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Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, maske sorununa çözüm önerilerini Sözcü'den Deniz Ayhan'a anlattı. "SMS kodu ile eczaneden ücretsiz maske alınıyor. e-devlet ve PTT üzerinden de dağıtım var. Sosyal sigortası olan, kamuda ve özel sektörde görev yapan kişilerin çalıştıkları yerlere valilikler aracılığı ile ücretsiz maske ulaştırılıyor. Ücretsiz maske dağıtımını desteklemekle birlikte; sabit bir ücret karşılığında eczanelerden satışını öneriyoruz" diyen Çolak, "Böylece ihtiyacı olan alır" dedi.

"Karaborsaya düştü"

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, eczanelerin devletçe belirlenen fiyattan vatandaşa maske satabilmesi için düzenleme yapılmasını istedi. Saydan şöyle konuştu:

"10 Nisan itibarıyla eczanelere tek kullanımlık maskeler gönderildi ve vatandaşlara ücretsiz teslim edilmeye başlandı. Ancak sorunlar bitmedi. Vatandaşlarımız fahiş fiyata satılan karaborsa maskeleri kullanıyor. Tek bir maskeyi sokağa çıkış sırasına göre aynı aile fertleri sıra ile takıyor."

"Maske devletin belirlediği ücretle eczanelerde satılsın"

CHP Milletvekili Burhanettin Bulut da market, hastane, banka ve toplu taşımada maske takmanın zorunlu tutulmasına rağmen birçok vatandaşın maskeye ulaşamadığını söyledi.Bulut, “Maske devletin belirlediği bir ücretle eczaneler aracılığıyla satılabilir. Bu acilen sağlanmalı” diye konuştu.

"Eczanelerle bu iş çözülür"

CHP'nin eczacı milletvekillerinden olan Gamze Taşçıer de şunları söyledi:

"Milyonlarca insana maske ulaştırılamadı. Nasıl ilaçta bakanlık sabit fiyat getiriyorsa, maskeye de sabit fiyat belirlenir. Devletin belirlediği bir fiyatla satış yasağı kaldırılsın. Eczanelerle bu iş çözülür."