İstanbul Eczacı Odası: Kamu çalışanları ile SSK'lılar eczanelerden ücretsiz maske alamayacak

Ücretsiz maske dağıtımında yaşanan yoğunluk sebebiyle İstanbul Eczacı Odası, yeni bir düzenlemeye gitti. Eczacılar Odası'ndan yapılan açıklamada kamu kurumunda çalışanlar ile bir iş yerinde SSK'lı çalışanlar artık eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacak. Yapılan açıklamada bu kişilerin çalıştıkları kurumlardan maske temin edebileceği ifade edildi.

Yapılan açıklama şöyle:

Eczanelerimizden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edeceklerdir.

Bu kapsamda eczanelerimize gelecek vatandaşlarımızı bilgilendirmek için hazırladığımız afiş çalışmamız aşağıdadır.