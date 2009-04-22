İktidar ile muhalefetin Ergenekon kapışması

Başbakan Erdoğan: Yargıyı rahat bırakın

Deniz Baykal: Umut sadece hakimlerde

Başbakan Erdoğan, Ergenekon’un son dalgasına, partisi dahil, çeşitli çevrelerden gelen eleştirileri sert bir dille yanıtladı: “Milli iradeye, demokrasiye tehditlerin Meclis’in içinden avukat bulabiliyor olması son derece düşündürücü. Bundan kim, neden rahatsız olabilir? Son derece vahim ve ağır iddialar var. Bırakalım, yargı ve hukuk işlesin, ak ile kara ortaya çıksın. Süreci bulandırarak, istismar ederek, hâkimleri, savcıları, yargıyı itham ederek, tehdit ederek hiç kimse bir yere varamaz.”Ergenekon’un ülkeyi tutsak almak için planlandığını söyleyen CHP lideri, “Eskiden Arkası Yarın vardı, şimdi diziler var. Dizi gibi iddianame olur mu?” dedi. Baykal, Erdoğan’ın, Anayasal ilke hatırlatmasına madde 138’le (Yargıya talimat verilemez) yanıt verdi: “Anayasa’dan sen ders al. Faili meçhullerden hesap sormazsan namertsin. Onların yerine gelsin Türkan Saylan’lar, Mehmet Haberal’lar, Atatürkçü profesörler... Bu nasıl iş?”