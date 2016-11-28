"İktidar, Fransa’yı örnek gösterip OHAL'i temmuza kadar uzatacak, referanduma öyle gidecek"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AB'nin eleştirilerine tepki gösterirken dile getirdiği "OHAL belki 6 ay daha uzayacak" sözlerine ilişkin olarak, "Bana göre; iktidar, referandum öncesi OHAL’i kaldırmaz.. Ocak ayında üç ay daha uzatır.. Referandum falan; Bu iş temmuza kadar gider" görüşünü dile getirdi. "OHAL şartlarında anayasa referandumu olur mu? Olmaz ama olacak" iddiasında bulunan Tezkan, "İktidar, Fransa’yı örnek gösterecek.. Onlar seçim için OHAL’i uzattı, biz de referandum için uzatıyoruz; farkı yok diyecek" ifadesini kullandı.

Tezkan'ın Milliyet'te "OHAL Temmuz'a kadar mı?" başlığıyla yayımlanan (28 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Bu yılı olağanüstü hal yönetimiyle kapatacağız.. Peki 2017’de?..

Soru bu..

OHAL ne kadar sürecek?

Cumhurbaşkanı da Başbakan da bu konuda ipuçları verdi.. Önce Başbakan konuştu..

Dedi ki; ‘2017’den itibaren yatırıma daha fazla kaynak ayıracağız. Olağanüstü hal şartları da kalkmış olacak.’

Bu ne demek? 2017’de OHAL olmayacak demek.. OHAL bir kez daha uzatılmayacak demek..

Başbakan’ın sözleri böyle yorumlandı..

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OHAL 19 Ocak 2017’de bitiyor; bir kez daha uzatılırsa, ilkbaharı bulur... Yılın ilk çeyreği OHAL’le geçer.. Yatırıma uygun zemin oluşmaz.. Yatırımla olağanüstü hal şartlarının ne ilgisi var diyeceksiniz?

İlgisi olmasa, Başbakan yatırımdan söz ederken, ‘OHAL de kalkmış olacak’ demezdi!..

OHAL’in yatırımla da ilgisi var..

Turistle de ilgisi var..

Borsaya girecek, hazine kağıdı alacak yabancıyla da ilgisi var..

Cumhurbaşkanı da konuya girdi..

Avrupa ülkelerine çatarken; ‘OHAL’i belki üç ay, belki üzerine üç ay daha uzatacağız.

Size ne’ dedi.. Altı aydan söz etti.. Yani en az Temmuz’un 19’una kadar mı? Darbe girişiminin birinci yılı geçene kadar yani!..

Cumhurbaşkanı bunu ima etmese de.. Fransa üzerinden Avrupa’ya cevap vermek istese de sözü böyle yorumlandı..

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Ne olur diye sorarsanız?

Sistem değişikliği için ufukta referandum görünüyor.. AKP-MHP anlaşırsa ilkbaharda sandık konacak..

Bana göre; iktidar, referandum öncesi OHAL’i kaldırmaz.. Ocak ayında üç ay daha uzatır.. Referandum falan; Bu iş temmuza kadar gider..

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OHAL şartlarında anayasa referandumu olur mu?

Olmaz ama olacak..

İktidar, Fransa’yı örnek gösterecek.. Onlar seçim için OHAL’i uzattı, biz de referandum için uzatıyoruz; farkı yok diyecek..

Fransa’daki OHAL başka..

Bizdeki OHAL başka diye anlat anlatabilirsen!..

Kriptocu izlenimi veriyorlar..

Eski AKP milletvekili İşbilen, FETÖ’cü olmak suçlamasıyla yargılanıyor..

İşbilen tutuklandı, Sincan cezaevinde yatıyor..

Darbe girişimine katılmaktan değil, FETÖ çatı davasından yargılanıyor..

Darbeden önceki mesele..

Darbe girişiminin yapıldığı gün zaten cezaevindeydi..

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Mesele bu değil.. Şu..

Savcı iddianamesini yazdı, mahkemeye gönderdi.. Mahkeme kabul etti.. İddianame kamuya mal oldu..

Hepimiz görebiliriz, hepimiz okuyabiliriz.. İlk okuması gereken, üzerinde çalışması gereken kim?

Sanıklar!..

İşbilen’in avukatı savcının yazdığı iddianameyi cezaevine götürüyor.. Cezaevi ne yapacağını bilemiyor; mahkemeye soruyor..

Mahkemenin verdiği karara bakın; OHAL kararnamesi nazara alınarak ve hangi amaçla verildiği belli olmadığından tutukluya verilmesi sakıncalı olduğundan verilmemesine!

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Bir üst mahkemeye itiraz ediyorlar; reddediliyor..

Sanığın hakkındaki iddiaları bilmesi yasaklanıyor.. Mesele İşbilen meselesi değil..

Mesele daha büyük..

OHAL hukuk yok demek mi?

OHAL kanunsuz yargılama demek mi?

OHAL keyfilik demek mi?

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Bu kararı alan hakimler soru işaretleri yaratıyor.. Kuşku yaratıyor.. Kriptocu izlenimi veriyor..

Neden mi?

FETÖ’den yargılanan sanığa iddianamesini görmesini bile yasaklayarak, onu ileride haklı kılacak imkân yaratıyor..

Milli para kullanılacaksa köprü geçişi neden dolarla

İşlerine gelince dolar, işlerine gelmeyince Türk lirası..

Dolar aldı başını gitti ya.. Sadece dolar değil Euro da.. Tutamıyorlar..

Tutmaları da zor..

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Ekonomi Bakanı Zeybekci; ‘Devletin TL’leşmesi lazım demiş, satın almalarda ihalelerde milli paranın kullanılması lazım’ demiş..

Belirleyicinin TL olmasını istemiş..

İstemiş de gerçekçi değil..

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Açıklayayım..

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıldı; hizmete girdi.. Devlet geçiş ücretini dolar üzerinden ilan etti...

Üç dolar artı KDV.. Niye?

Dolara göre geçiş ücretini ayarlamak için.. Dolar yükseldikçe geçiş ücreti de artacak..

Tabii zam demeyecekler..

Fiyat ayarlaması diyecekler..

Osmangazi Köprüsü 35 dolar artı KDV.. Önümüzdeki ay açılacak olan Avrasya tüneli dört dolar artı KDV..

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Neden böyle..

Köprüleri yapan firmaya da, tüneli yapan firmaya da, havaalanını yapacak olan firmaya da dolarla garanti verdiler de ondan..