Başbakan: Kimseye "OHAL'de seçime gidildi" dedirtmeyiz; referandum öncesi kaldırılır

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından 21 Temmuz'da ilan edilen, 19 Ekim'de 90 günlüğüne uzatılan OHAL'in, başkanlık sistemini de içeren anayasa değişikliğine dair referanduma gidilmeden önce kaldırılacağını söyledi. 19 Ocakta son bulacak OHAL hakkında "2017’ye girer girmez kaldırılacak diye bir şey yok" diyen Yıldırım, "Şimdi, referandum olması halinde, elbette kimseye, 'OHAL altında seçime gidildi... OHAL şartlarında referandum yapıldı' gibi bir söz söyleme fırsatı vermeyiz. Bu nedenle referandum öncesi OHAL kaldırılır diye düşünüyorum" dedi.

Fatih Çekirge'nin Hürriyet gazetesinin bugünkü (28 Kasım 2016) nüshasında yayımlanan 'Başbakan'dan önemli açıklamalar' başlıklı yazısı şöyle:

Referandum öncesi OHAL'i kaldırırız. Maç yayınları gibi bazı tahsilatlar TL üzerinden olacak.

SAĞLIK zirvesinden hemen sonra Başbakan Binali Yıldırım’la sohbet ediyorum.

Konu malum...

Piyasalara düşen ‘İhanet fısıltısı’ ve ‘Panik yaratmak isteyen darbeciler, vurguncular... Spekülatörler’...

Böyle tanımlıyor Başbakan.

Ve devam ediyor:

“Şu olan şey, yalnız Türkiye’de değil. Global piyasalarda da oluyor. Küresel bir dalgalanmadır bu. Birkaç nedeni var elbette.”

Soruyorum:

“Sayın Başbakanım, bu nedenleri açar mısınız?”

Binali Bey maddeler halinde cevap veriyor:

“Türkiye dünyadaki dalgalanmadan, oynaklıktan nasibini alıyor. Yani olan Türkiye’ye mahsus değil.

1) ABD Başkanı göreve oturana kadar bu spekülatörler, finans çevreleri oynayacaklar.

2) “Döviz sıkıntısı var” gibi göstermek isteyenler var. Vurgun peşindeler. Ama bunlara izin vermeyeceğiz. Hepsinin farkındayız. Önlemleri alıyoruz.

3) Tabii 15 Temmuz’da başarılı olamayan hainlerin panik yaratmak için yaptıkları var.”

Binali Bey bunları söylerken kararlı ve sakin bir üslup kullanıyor.

Soruyorum:

“Peki bunlara karşı ne yapacaksınız?”

Yine başlıklar halinde sıralıyor:

“Elbette millete gerçeği anlatıyoruz...

Şimdi kamu kuruluşlarına bazı döviz ödemeleri var. Onların ödemesi gerekenler var. Bunlar TL üzerinden tahsil edilecek.”

Futbol yayın ihalesi

“Örnek?”

“Mesela futbol yayın ihalesi. Digiturk... Bu para dolar olarak değil, TL karşılığı olarak tahsis edilecek.

Yine TMSF’nin alacakları var. Bunlar da döviz üzerinden değil, TL karşılığı olarak alınacak.

Özelleştirmeler var. Bazı elektrik ihaleleri, santrallar... Benzeri döviz üzerinden yapılacak tahsilatları TL karşılığı alacağız.

Bu şekilde piyasadan döviz alma ihtiyacının önüne geçeceğiz. Bunun benzeri önlemler alıyoruz.

Şurası çok açık...

Türkiye yoluna devam ediyor. Yatırımlara devam ediyor. Önümüzü kesmek için girişilen bu oyunlara asla izin vermeyeceğiz. Panik yaratmak isteyenlere taviz vermeyeceğiz.”

OHAL meselesi

Sohbetin bir diğer konusu OHAL.

Başbakan ‘Sağlık Zirvesi’nde konuşurken 2017’de OHAL’in kaldırılacağını söyledi.

Bu elbette çok önemli bir haberdi.

Bu sözüne de şöyle açıklık getiriyor:

“Tabii hemen 2017’ye girer girmez kaldırılacak diye bir şey yok. Bu daha çok referanduma gitmeden OHAL’in kaldırılması düşüncesidir.”

“Biraz daha açar mısınız?”

“Şimdi, referandum olması halinde, elbette kimseye, (OHAL altında seçime gidildi... OHAL şartlarında referandum yapıldı) gibi bir söz söyleme fırsatı vermeyiz. Bu nedenle referandum öncesi OHAL kaldırılır diye düşünüyorum.”

Elleri yanar

Evet... Başbakan Binali Yıldırım’la piyasalar ve Türkiye’nin istikrarı üzerine konuştuk.

Uzun uzun anlattıklarından çıkarabileceğim özet şöyle:

- Şu anda döviz üzerinden spekülatif oyunlar var. Bu oyunu oynayanların sonunda elleri fena yanacak.

- Türkiye önümüzdeki dönem için planladığı yatırımlardan taviz vermeyecek. Aynı hızla ilerleyecek.

- Panik yaratmak isteyenleri devlet ciddi şekilde takip ediyor.

- Başkanlık meselesi çözülme aşamasına gelmiş.

- Türkiye başkanlıkla birlikte istikrar yolunda devam edecek.

- Erken seçim beklentileri boşuna.

- Türkiye kalkınma yoluna devam edecek.