İKSV'den 'Ian McKellen' açıklaması: Kasıtlı değil...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), İstanbul Film Festivali'nin açılış töreninde Onur Ödülü alan Sir Ian Mckellen'ın “Açık bir eşcinsel olarak...” ifadesinin Türkçe'ye çevrilmemesiyle ilgili olarak açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Çevirideki bu aksaklığın konuşma sırasında sahne üzerine ses ulaşmaması nedeniyle yaşandığını, kasıtlı olmadığını belirtmek isteriz" dendi.

İstanbul Film Festivali açılışında Barış Pirhasan, Macit Koper ve Selma Güneri'ye büyük alkış: Bu ödül cezaevindeki gazeteci ve sanatçılara, hayırlı geceler...

Vakfın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"36. İstanbul Film Festivali'nin onur konuğu Sir Ian McKellen’ın açılış törenindeki konuşmasının sansürlendiği yönünde yanlış bir algı oluşmuştur. Çevirideki bu aksaklığın konuşma sırasında sahne üzerine ses ulaşmaması nedeniyle yaşandığını, kasıtlı olmadığını belirtmek isteriz"

“Hiçbir şey olmamış gibi programa devam edildi”

Açılış töreninde yer alan LGBTİ aktivisti Seçil Epik o anları KaosGL.org’a şöyle anlatmıştı:

"Onur Ödülü'nü almak üzere İKSV Film Festivali koordinatörlerinden Kerem Ayan tarafından sahneye davet edilen Ian McKellen sözlerine, 'Öncelikle kendimi tanıtarak başlayayım' dedi ve ardından 78 yaşında olduğunu, İngiltere doğumlu olduğunu ve kendini Britanyalı olarak tanımlayan bir aktör olduğunu söylemesinin ardından sözlerine ‘as an open gay man’ diye devam etti. Simultane çeviriyi yapan kişi ise bu sözleri çevirmedi. Başta sahnedeki Kerem Ayan olmak üzere tüm salonda ufak çaplı bir şok hali oldu. Ian McKellen, bir şeylerin ters gittiğini anlayarak çevirmene döndü ama ardından hiçbir şey olmamış gibi program akışına devam edildi"

Murathan Mungan: Büyük bir ayıp!

Şair-yazar Murathan Mungan da sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullanmıştı:

"İstanbul Film Festivali'nin açılış gecesinde büyük bir ayıp yaşandı. Büyük bir aktör olduğu kadar gey hakları savunucusu bir aktivist olan Ian McKellen Türkiye'deki yasaklara değinirken cümlesine ‘Ben aynı zamanda bir gey olarak’ diye başladı ama simultane çevirmen McKellen'ın konuşmasını çevirirken bu cümlesini atladı, sansürledi. İstanbul Film Festivali organizasyonuna bile bu tür tırnak içi ahlak bekçilerinin sızmış olması, korkunun, baskının, kaygının ya da homofobinin içselleştirilmesi açısından kaygı verici"