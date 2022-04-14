İKSV, "şiddet faili olduğu" gerekçesiyle Serhat Yüksekbağ'ın belgeselini yarışmadan çıkardı

İstanbul Film Festivali yönetimi, 'Yeni Bir Dünya Doğuyor' belgeselini yönetmeni Serhat Yüksekbağ'ın bir şiddet olayının faili olması sebebiyle Ulusal Belgesel Yarışması'ndan çıkardığını duyurdu.

Serhat Yüksekbağ imzalı 'Yeni Bir Dünya Doğuyor' belgeseli 41'inci İstanbul Film Festivali kapsamında gösterime girmişti. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve İstanbul Film Festivali yönetimi, Yüksekbağ'ın 'şiddet olayının faili' olması gerekçesiyle belgeseli Ulusal Belgesel Yarışması'ndan çıkardığını duyurdu.

İstanbul Film Festivali tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması’na seçilen 'Yeni Bir Dünya Doğuyor' filminin yönetmeninin geçtiğimiz yıllarda yaşanan bir şiddet olayının faili olduğunu öğrendik. İKSV ve İstanbul Film Festivali olarak, hayatın her alanında kadına yönelik şiddetin ve failin karşısında, maruz kalanın yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatarak, filmi Ulusal Belgesel Yarışması’ndan ve programımızdan çıkardığımızı bildirmek isteriz. PDF biletlerin iadesi biletlerin alındığı hesaplara otomatik olarak yansıtılacaktır. Basılı bilet sahibi izleyicilerimizin iade işlemlerini başlatmak için biletleriyle birlikte İKSV ana gişe veya Zorlu PSM Passo gişesine başvurmalarını rica ederiz."