İKSV Salon'da bu hafta neler var?

İKSV Salon'a bu hafta Will Sheff tarafından kurulan indie rock grubu Okkervil River geliyor. Grup, 2017 turnesinde biriktirdiği hikâyelerden oluşan, 2018 tarihli ‘In the Rainbow Rain’in turnesi kapsamında 19 Eylül Çarşamba akşamı Salon’da dinleyiciyle buluşacak.

Okkervil River’ın ardından 20 Eylül Perşembe akşamı Jehan Barbur Salon sahnesinde olacak. 21 ve 22 Eylül’de İspanyol yapımı La Casa de Papel’in jenerik şarkısı ile akıllara kazınan İspanyol caz şarkıcısı Cecilia Krull kendi yazdığı şarkılardan oluşan ilk solo albümünden parçalarla hayranlarıyla buluşacak.