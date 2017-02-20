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Kültür-Sanat

İKSV Salon'da 'Bridges' ve sert vokalleriyle Kat Frankie haftası

Bridges, 22 Şubat Çarşamba akşamı dünya müziği ziyafeti verecek

20 Şubat 2017 16:18

Besteci, perküsyon ve ud sanatçısı Yinon Muallem, İstanbullu kemençe sanatçısı Derya Türkan, flütçü Yossi Arnheim ve çağdaş Türk müziği bestecisi Tuluğ Tırpan’ın ortak projesi olarak şekillenen Bridges, 22 Şubat Çarşamba akşamı saat 21.30’da İKSV Salon'da sahne alacak.

Seyircilere bir dünya müziği ziyafeti yaşatacak olan Bridges, dünyanın birçok ülkesinde sayısız performans sergileyor. Türk ve Yahudi müziğinin zengin köklerinden beslenen Yinon Muallem, geçtiğimiz sezon Norveçli müzisyenlerle güçlerini birleştirdiği Norwegian Oud başlıklı projesiyle Salon’a konuk olmuştu. Şimdi ise iki ülkeden kendi kulvarlarında virtüöz ikişer müzisyenle sahneye çıkacakları Bridges ile Türk ve Yahudi müziği arasındaki köprüleri güçlendirecek bir performans sergilemek üzere sahnede.

Konserin biletleri masa 50 TL, ayakta 40 TL, öğrenci 30 TL olmak üzere olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebiliyor. 

24-25 Şubat'ta Kat Frankie...

24-25 Şubat tarihlerinde ise, maskülen tavrı, sert vokalleriyle bilinen Kat Frankie, Salon’da sahneye çıkacak. Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı Kat Frankie, genç yaşta müzikle tanışan isimlerden. Altı yaşında gitar çalıp beste yapmaya başlayan Kat Frankie’nin en büyük ilham kaynağı Simon & Garfunkel’di. Sonrasında kontrbas ve piyano ile de yeteneklerini geliştiren Avustralyalı şarkıcı, bir alçalıp bir yükselen, vurgusu yüksek davul ritimleriyle aynı ölçekte sert vokalleriyle dinleyenlerin zihninde yer edindi. Maskülen tarzı ve sert tavrıyla özellikle kadın müzikseverlerin en karizmatik bulduğu müzisyenlerden Kat Frankie, 24 Şubat Cuma ve 25 Şubat Cumartesi akşamı saat 21.30’da Salon dinleyicisiyle bir araya gelecek.

Konserin biletleri oturmalı numarasız (tam) 50 TL, ayakta 40 TL, öğrenci 30 TL olmak üzere olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebiliyor.

Bilet bilgileri

Etkinliklerin biletleri, Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

(İKSV ana gişesi Pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında açıktır.)

Öğrenci biletleri ana gişe İKSV'den temin edilebilir, etkinlik kapasitesi el verdiği sürece öğrenciler sınırsız sayıda indirimli bilet satın alabilirler.

Salon etkinliklerinde Vodafone Red ve Vodafone FreeZone üyelerine bir bilet alana ikinci bilet hediye.

Lale Kart sahipleri yüzde 25’e varan indirimlerden yararlanabilirler. Ayrıca Lale Kart’ın en genç kategorisi Mavi Lale Kart ile siz de İKSV'yi destekleyebilir, tüm Salon İKSV etkinliklerinde %10 indirimden yararlanabilirsiniz. Mavi Lale Kart yalnızca 50 TL. Ayrıntılı bilgi için tıklayın

Salonla ilgili tüm sorular için: medya@iksv.org

Salon hakkında ayrıntılı bilgi için: saloniksv.com

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