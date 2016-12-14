İKSV Genel Müdürü Taner'e Fransa'dan Şövalye nişanı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdürü Görgün Taner, Fransa Kültür Bakanlığı tarafından verilen Sanat ve Edebiyat Şövalyesi (Chevalier des Arts et des Lettres) nişanına layık görüldü. Görgün Taner’e nişanı 13 Aralık Salı akşamı Fransız Sarayı’nda düzenlenen bir törenle takdim edildi.

Törende konuşan Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries, Görgün Taner’in daha önce de, 2009-2010 yıllarında Fransa’da Türkiye Mevsimi etkinliği çerçevesinde Genel Komiser sıfatıyla üstlendiği etkin rolü nedeniyle Légion d’honneur nişanıyla taltif edildiğini hatırlattı. Büyükelçi, Taner’in İKSV’nin bünyesindeki çalışmaları ve gayretleriyle bugün İstanbul’un, adını uluslararası kültür ağlarının kalbine yazdırdığının altını çizdi ve ekledi: “Olağanüstü bir tarihi mirasa sahip bu şehri, sanatın bütün dallarıyla yankılanan hareketli bir metropole dönüştürmeyi başardınız. İKSV’nin çalışmaları sayesinde İstanbul, kültür ve sanat alanlarında yeniliklerin öncüsü olan Avrupa başkentlerinin biri haline geldi. Bu kültürel yenilikçilik anlamındaki şöhretini İstanbul, büyük ölçüde, şahsiyetinize, atılganlığınız ve cesaretinize, göstermiş olduğunuz sebata ve bu akşam, yanınızda bulunan ve İKSV’nin güzel macerasına iştirak eden insanlara borçludur,”. Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi, Görgün Taner’in, İstanbul’un kültür hayatına yaptığı önemli katkılar ve Fransa ile Türkiye arasındaki kültürel işbirliğine yönelik çalışmaları ve bağlılığı nedeniyle Sanat ve Edebiyat Şövalyesi nişanıyla taltif edildiğini vurguladı.

Büyükelçi Charles Fries konuşmasının ardından, Fransa’nın “Sanat ve Edebiyat Şövalyesi” nişanını Görgün Taner’e takdim etti.

Görgün Taner, 10 Aralık Cumartesi günü yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dileyerek başladığı konuşmasında Fransa’da, Türkiye’de, ya da dünyanın herhangi bir yerinde de olsa terörün hiçbir şeyin çözümü olmadığını, masum insanların ölümünden başka hiçbir işe yaramadığını tekrarladı.

Taner, “Yirmi birinci yüzyıl, eğitim alanında, rüştünü ispatlamış toplumların damgasını vurduğu bir yüzyıl olacak. Hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, yaratıcılık, eleştirel düşünce, bir arada yaşamak isteyen toplumların vazgeçmeyeceği kavramlar. Hep olmasını istediğimiz sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve barış içinde bir arada yaşama, ancak bu kavramlara gereken önemi verirsek söz konusu olabilir. Kültür ve sanat etkinlikleri de hem bu alanlardaki gelişimi ve eğitimi desteklemek hem de ülkelerin, toplumların birbirlerini daha iyi anlamaları, birbirlerinden öğrenmeleri ve birbirlerine zenginlik katmalarını sağlamak için en güçlü aracımız. Küreselleşen dünyada ülkelerin içlerine kapanmalarının artık imkânı yok. Dünya kültürüne, dünya ekonomisine ve dünya barışına katkıda bulunmak için çalışmalıyız. Değerlendirme kriterimiz bu olmalı. Burada gurur duyarak aldığım bu nişan, benim, bizim bu yöndeki çabalarımızın, bu konuda bizzat birlikte çalıştığımız bir ülke nezdinde takdir görmesi anlamına geliyor. Bu da bana büyük bir mutluluk veriyor. Sayın Büyükelçi, şahsınızda Fransa Hükümetine, beni bu ödüle layık gören tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyorum. Yürüttüğümüz uluslararası projelerde sürdürülebilir bir kültürel alışveriş ortamı yaratmak için canla başla çalışan İKSV’deki tüm arkadaşlarıma ve başta o zamanki adı CulturesFrance olan Fransız Enstitüsü ekibi olmak üzere işbirliğine katkıda bulunan tüm kültür kurumlarına ve ekiplerine de teşekkür ediyorum. Voltaire’in dediği gibi "Bir gün her şeyin daha iyi olacağını düşünmek umudumuz, bugün her şeyin iyi olduğunu düşünmek yanılgımızdır,” dedi.

2002 yılından bu yana İstanbul Kültür Sanat Vakfı genel müdürlüğünü yürüten Görgün Taner, 2011 yılında Fransa Cumhuriyeti tarafından Chevalier dans L'Ordre National de la Legion d'Honneur nişanı, 2014 yılında ise Fransız Kültür Bakanlığı Sanat ve Edebiyat Şövalyesi unvanı ile Polonya Cumhuriyeti Üstün Hizmet Liyakat Nişanı Subay Haçı ile onurlandırıldı.

2013 Mayıs ayında, Amsterdam merkezli Avrupa Kültür Vakfı’nın (European Cultural Foundation) yönetim kurulu başkanı olarak seçilen Görgün Taner aynı zamanda İstanbul Modern yönetim kurulu üyesi. 2012 yılından bu yana HEC Montréal’de Uluslararası Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nın ve 2014 yılından bu yana Türkiye-Almanya Gençlik Köprüsü’nün danışma kurulu üyeliğini üstleniyor. Taner, 1998–2002 yılları arasında Avrupa Caz Festivalleri Birliği başkanlığını üstlendi, Temmuz 2009–Mart 2010 ayları arasında yapılan “Fransa’da Türkiye Mevsimi” etkinliklerinin komiserliğini yürüttü, 2010 Eylül-2011 Mayıs ayları arasında Amsterdam Belediyesi Sanat Danışmanı olarak görev yaptı. 1959 İstanbul doğumlu Görgün Taner, KadıköyAnadolu Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunudur.

Sanat ve Edebiyat nişanı, Fransa Kültür Bakanlığı tarafından 1957 yılından bu yana, Fransa ve dünyada sanat ve edebiyatın gelişimine katkıda bulunan isimlere veriliyor.