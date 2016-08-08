İKSV galaları Woody Allen filmiyle başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) sezon boyunca gerçekleştireceği film galalarının ilki Woody Allen’ın son filmi ‘Cafe Society’ ile başlıyor.

Zero istanbul'un haberine göre, filmin Türkiye prömiyeri, 9 Ağustos’ta Rexx Sineması’nda yapılacak. İstanbul Film Festivali ve Bir Film işbirliğiyle düzenlenen gösterim 21:30’da başlayacak.

2016 Cannes Film Festivali’nin açılış filmi olarak gösterilen ‘Cafe Society’, 1930’ların New York ve Hollywood’unun panaromik bir hikayesini anlatıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Blake Lively, Parker Posey, Steve Carell, Corel Stoll ve Sheryl Lee gibi isimler yer alıyor.

Gösterimin biletleri Biletix, İKSV ana gişesi ve gösterim günü 18.00 itibariyle Rexx Sineması’ndan temin edilebilecek.