T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

İKSV galaları Woody Allen filmiyle başlıyor

Woody Allen’ın son filmi 'Cafe Societ'nin Türkiye prömiyeri 9 Ağustos’ta Rexx Sineması'nda yapılacak

08 Ağustos 2016 23:38

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) sezon boyunca gerçekleştireceği film galalarının ilki Woody Allen’ın son filmi ‘Cafe Society’ ile başlıyor.

Zero istanbul'un haberine göre, filmin Türkiye prömiyeri, 9 Ağustos’ta Rexx Sineması’nda yapılacak. İstanbul Film Festivali ve Bir Film işbirliğiyle düzenlenen gösterim 21:30’da başlayacak.

2016 Cannes Film Festivali’nin açılış filmi olarak gösterilen ‘Cafe Society’, 1930’ların New York ve Hollywood’unun panaromik bir hikayesini anlatıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Blake Lively, Parker Posey, Steve Carell, Corel Stoll ve Sheryl Lee gibi isimler yer alıyor.

Gösterimin biletleri Biletix, İKSV ana gişesi ve gösterim günü 18.00 itibariyle Rexx Sineması’ndan temin edilebilecek.

ETİKETLER

İKSV galalarıWoody Allenson filmiTürkiye prömiyeriCafe SocietyCannes Film Festivali

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24