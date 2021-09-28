İKSV Filmekimi başlıyor; Madalena, Titane, Dune: Çöl Gezegeni fimleri prömiyer yapacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 20. kez düzenlenen Filmekimi 8-17 Ekim’de İstanbul ile Ankara ve İzmir’de sinemaseverlerle buluşacak. Altın Lale kazanan Madalena'nın yanı sıra Cannes’da Altın Palmiye kazanan Titane, tüm dünyada merakla beklenen Dune: Çöl Gezegeni, Venedik'te Altın Ayı kazanan Kürtaj gibi filmlerin Türkiye prömiyerleri Filmekimi'nde yapılacak. Biletler 4 Ekim’de satışa çıkıyor.

Bu yıl Filmekimi uluslararası festivallerde gösterilmiş, ödüllü ve merakla beklenen yeni yapımları içeren programıyla 8-17 Ekim tarihlerinde İstanbul’da, 15-19 Ekim’de Ankara’da, 22-26 Ekim’de İzmir’de sinemaseverlerle buluşacak. Filmekimi'nin bu yıl ki temasını #NeİzlediğimÖnemli sloganı oluşturuyor.

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner düzenlenen basın toplantısında Filmekimi hakkında “İstanbul’da tek sinema salonunda düzenlenen bir 'sonbahar film haftası' olarak başlayan Filmekimi, bugün 20. yaşını kutluyor. Filmekimi, bu sene İstanbul’dan sonra Ankara ve İzmir’de de izleyicilerle buluşacak. Çevrimiçi gösterimler geçtiğimiz süreçte bize çok önemli bir olanak sundu ama hepimiz büyük ekranda film izlemeyi çok özledik. Gerekli tüm önlemleri alarak yeniden sinema salonlarında buluşabileceğimiz için mutlu ve heyecanlıyız." dedi.

"En iyi film ödülünü kazanan filmler Filmekiminde"

İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan ise program ve gösterimler hakkında şu bilgileri verdi:

"40. İstanbul Film Festivali'nde Uluslararası Yarışma'da Altın Lale'yi kazanan Madalena (Madiano Marcheti), Cannes'da ana yarışmada Altın Palmiye'yi kazanan ve ardından Toronto'da Geceyarısı Çılgınlığı bölümünün en iyisi seçilen Titane (Julia Ducournau), Venedik'te Altın Aslan kazanan Kürtaj (Audrey Diwan), Cannes'da en iyi ilk filme verilen Altın Kamera'yı kazanan Murina (Antoneta Alamat Kusijanović) Filmekimi programında yer alıyor."

Birçok yönetmen, yeni filmleriyle sinemaya dönüyor

İstanbul Film Festivali ve Filmekimi'nde daha önce filmlerini beğeniyle izlenen birçok yönetmen, yeni filmleriyle sinemaya dönüyor. Usta yönetmenlerin yeni filmleri şöyle:

Denis Villeneuve epik bilimkurgu Dune: Çöl Gezegeni ile, Wes Anderson, yine yıldızlarla dolu Fransız Postası ile; Bruno Dumont, Cannes'da prömiyer yapan France ile; Mia Hansen-Løve başrolde Tim Roth, Mia Wasikowska'nın bulunduğu Bergman Adası ile, Paul Verhoeven kışkırtıcı Benedetta ile; Andrea Arnold ilk belgeseli İnek ile; François Ozon, iç burkucu Her Şey Yolunda ile; Nanni Moretti kendisinin de rol aldığı Üç Aile ile; Hong Sang-soo bu yıl gösterime çıkan ikinci filmi Gözünün Önünde ile;

Jacques Audiard bir grafik romandan uyarladığı Paris, 13. Bölge ile; Paul Schrader, başrolünü Oscar Isaac'in üstlendiği Kumarbaz ile; Joanna Hogg Hatıra filminin dokunaklı devam filmi Hatıra: 2. Bölüm ile; Zhang Yimou, "sinemaya yazdığım aşk mektubu" dediği Bir Saniye ile; anime dünyasının yıldızlarından Mamoru Hosada Belle ile; Macar sinemasının en yetkin yönetmenlerinden Kornél Mundruczó Evrim ile; Christophe Honoré de Proust'tan esinlenerek oyunculuğa ve tiyatroya saygı duruşu olan Guermantes ile Filmekimi'nde.

Kapanış filmi; Dune: Çöl Gezegeni

Filmekimi programı bu yıl da dünyanın dört bir yanındaki saygın festivallerde ödüller kazanmış filmleri izleyiciyle buluşturacak. Kapanış ise yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu ile son yılların en çok konuşulan, en merakla beklenen filmlerinden Dune: Çöl Gezegeni filmi yapılacak. Frank Herbert'ın romanından uyarlanan ve binlerce yıl sonraki bir gelecekte geçen Dune: Çöl Gezegeni, kaderin galaksiler arası bir güç mücadelesine sürüklediği genç bir adam olan asilzade Paul Atreides'in hikayesini anlatıyor.

Biletler 4 Ekim'de satışa çıkıyor

Festival biletleri, İstanbul için 29 Eylül Çarşamba 10.30’da başlayacak Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından, 4 Ekim Pazartesi 10.30’da genel satışa açılacak. Biletler passo.com.tr/tr üzerinden, Passo perakende noktalarından ve İKSV gişesinden alınabilir.

Ankara ve İzmir’de de bilet satışları 4 Ekim Pazartesi 10.30’dan itibaren passo.com.tr/tr üzerinden ve Passo perakende noktalarından yapılacak. Ankara ve izmir’deki Lale Kart üyeleri için ön satışlar 3 Ekim Pazar 10:30’da başlayacak.

Filmekimi gösterimleri nerede?

Filmekimi'nde uluslararası festivallerde gösterilmiş, ödüllü ve merakla beklenen yeni yapımları içeren programıyla 8-17 Ekim tarihlerinde İstanbul’da, 15-19 Ekim’de Ankara’da, 22-26 Ekim’de İzmir’de sinemaseverlerle buluşacak. Filmekimi filmleri İstanbul’da Beyoğlu’nda Atlas 1948 Sineması, Beyoğlu Sineması ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması’nda, Ankara’da Cinemaximum Armada, İzmir’de Cinemaximum Mavi Bahçe’de izlenebilecek.

Filmekimi İstanbul gösterimlerinin hafta içi gündüz seansları 11.00, 13.30, 16.00 arasında. Tam 35 TL, indirimli 25 TL. Hafta içi 19.00 ve hafta sonu seansları 11.00-13.30-16.00-19.00 arasında tam 45 TL, indirimli 30 TL, tüm 21.30 seansları ise 45 TL. Ankara ve İzmir’de ise 21.30 harici tüm seanslar tam 32 TL, öğrenci 22 TL. 21.30 seanslarında öğrenci bileti uygulaması bulunmuyor. Ayrıntılı bilgi için: filmekimi.iksv ve www.iksv.org.

Etkinliklere katılacak izleyiciler için İçişleri Bakanlığı’nın 20.08.2021 tarihli “PCR Zorunluluğu” konulu genelgesi uyarınca 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin konser, sinema ve tiyatro gibi toplu olarak bulunulan faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi gösterme zorunluluğu hatırlatıldı.