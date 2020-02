İKSV Aydın Gün Teşvik Ödülü'nün 2018 yılı sahibi belli oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), kültür-sanat üretimini desteklemek ve geleceğin sanatçılarının yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla 2012 yılında başlattığı Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün 2018 yılı sahibi belli oldu. Klasik müzik alanında gelecek vadeden genç müzisyenlere verilen 15 bin TL değerindeki Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün bu yılki sahibi, 22 yaşındaki piyanist Can Çakmur oldu.

1997 yılında Ankara’da doğan Can Çakmur, piyano eğitimine Leyla Bekensir ve Ayşe Kaptan ile başladı. 2009-2015 yılları arasında Emre Şen, Jun Kanno ve Paris’te Schola Cantorum’da Marcella Crudeli ile çalıştı. Çakmur, 2012 yılından itibaren aralarında Alan Weiss, Arie Vardi, Ewa Kupiec, Leslie Howard ve Robert Levin’in de bulunduğu pek çok değerli sanatçıyla Mendelssohn-Akademie, The Holland International Music Sessions, Liszt-Akademie Schillingsfürst ve burs da aldığı Liechtenstein Uluslararası Müzik Akademisi gibi akademilerde çalışma imkânı buldu. Halen eğitimine Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar'da Grigory Gruzman ve Belçika'da Diane Andersen ile devam ediyor.

2018 yılı 10. Hamamatsu Uluslararası Piyano Yarışması ve 2017 İskoç Uluslararası Piyano Yarışması birincisi Can Çakmur, 43. İstanbul Müzik Festivali'nde Sascha Goetzel yönetiminde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile açılış konserinde ve 46. İstanbul Müzik Festivali’nde Festival Buluşması konserlerinde de yer aldı. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok ödülün sahibi olan genç piyanist, 2012 yılında XXII. Roma Uluslararası Piyano Yarışması'nda birinci oldu. Sonraki yıl Güher ve Süher Pekinel’in Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler projesine kabul edilen Çakmur, 2014 yılında Pianale Junior Akademi ve Yarışması'nda gösterdiği performans nedeniyle akademi için burs ve EMCY (Avrupa Gençlik Müzik Yarışmaları) Ödülü’nü kazandı. Bu ödül ona Eindhoven Muziekgebouw'da bir resital verme imkânı sundu. Aynı yıl Weimar'da düzenlenen 4. Franz Liszt Genç Piyanistler Yarışması'nda üçüncülük ödülü ve Bartók Özel Ödülü’nü kazandı. 2014 yılındaki başarıları sebebiyle Çakmur, 5. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde "Yılın Genç Müzisyeni" ödülüne layık görüldü. 2016 yılında X. Balys Dvarionas Yarışması’nda ilk üç katılımcı arasında yer alarak “Laureate” ödülü ve ayrıca 2 özel ödül kazandı.

Can Çakmur’a ödülü 47. İstanbul Müzik Festivali açılış töreninde sunulacak.

Aydın Gün Teşvik Ödülü, klasik müzik alanında halen eğitimini sürdürmekte ya da tamamlamış, önemli başarılara imza atmış ve gelecek vadeden genç müzisyenlere veriliyor. Ödülün seçici kurulu, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner başkanlığında, şef Rengim Gökmen, rejisör Yekta Kara, keman sanatçısı Cihat Aşkın, Borusan Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli ile İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak'tan oluşuyor.

Aydın Gün Teşvik Ödüllü sanatçılar dünya sahnelerinde

İKSV tarafından her yıl klasik müzik alanında verilen Aydın Gün Teşvik Ödülü’nü geçtiğimiz yıllarda kazanan genç sanatçılar kariyerlerine yeni başarılar ekleyerek devam ediyorlar.

2012 yılında verilen ilk Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün sahibi 1992 doğumlu Hande Küden, 2016 yılından beri başkemancı yardımcısı olduğu Deutsches Symphonie-Orchester Berlin ile Avrupa’da konserler vermeye devam ediyor. Hande Küden, Haziran 2015’te Berlin Filarmoni Orkestrası’nın gençlik programı kapsamında orkestra kadrosuna dahil olmuş ve orkestra ile 40’a yakın konser vermişti.

Ödülün 2013 yılı sahibi, 1995 doğumlu viyolonselci Cansın Kara, eğitimine Danimarka’da The Royal Danish Academy of Music’de Morten Zeuthen’in öğrencisi olarak devam ediyor. Cansın Kara 2013 yılında 41. İstanbul Müzik Festivali’nin genç solisti seçilmiş ve 44. İstanbul Müzik Festivali’nde Müzik Rotası’nda bir konser vermişti.

Aydın Gün Teşvik Ödülü’nü 2014 yılında kazanan kontrbasçı Salih Emre Erşahin Londra Senfoni Orkestrası, Philharmonia Orkestrası ve Doğu-Batı Divanı Orkestrası ile konserler veriyor. Emre Erşahin ayrıca, Londra’daki Kraliyet Müzik Akdemisi’nde burslu olarak yüksek lisans eğitimine devam ediyor.

2015’in kazananı 1991 doğumlu Emre Engin ise, başkemancısı olduğu New Manhattan Sinfonietta ile geçtiğimiz günlerde New York Carnegie Hall’da konser verdi. İstanbul Müzik Festivali’nin “Festival Genç Solistini Sunar” projesinin de ilk genç solisti olan Emre Engin, New York Manhattan School of Music’de Pinchas Zukerman’ın öğrencisi olarak doktora eğitimine devam ediyor. Engin, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın 45. yıl filminde de yer almıştı.

2016 yılında Aydın Gün Teşvik Ödülünü kazanan Elman Mecid lisans eğitimine Hamburg Müzik ve Tiyatro Üniversitesi'nde Cornelia Monske ile devam ediyor. Öğrencilik hayatı boyunca yurtiçi ve yurtdışında pek çok konserde yer alan Elman Mecid, 2015 yılından bu yana Hamburg Senfoni Orkestrası’nın konserlerine takviye sanatçı olarak davet edilmekte.

2017 yılının kazananı ise 21 yaşındaki Veriko Tchumburidze İsviçre, Polonya, Gürcistan, Almanya, Finlandiya, Avustralya gibi birçok ülkede konserler vermeye devam ediyor. 2016 yılında en prestijli yarışmalardan biri olan 15. Uluslararası Henryk Wieniawski Keman Yarışması'nı kazanarak dikkatleri üzerine çeken genç kemancı, birçok uluslararası festivale davet edildi. Tchumburidze, 41. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinde yer almış ve 44. İstanbul Müzik Festivali'nde Trio Arte grubunun üyesi olarak Özkan Manav’ın İstanbul Müzik Festivali’nin siparişi üzerine bestelediği Ludus Modalis eserinin dünya prömiyerini de yapmıştı.

Aydın Gün kimdir?

1917 yılında Adana’da doğan Aydın Gün, Türkiye’de operanın gelişmesine büyük katkıda bulundu; İstanbul ve Ankara Operaları’nın kurucuları arasında yer aldı ve her iki kurumda da genel müdürlük görevi üstlendi. Gün, “Avrupa Konseyi Kültür Ödülü”nün yanı sıra 1988 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanıyla onurlandırıldı. İKSV’nin kurucuları arasında yer alan Gün, 1974-1993 yılları arasında İKSV’nin genel müdürlüğünü üstlenerek vakfın yaptığı birçok etkinliğin öncüsü oldu. Yirmi yıl süreyle Uluslararası İstanbul Festivali’nin sanat yönetmenliğini yaptı. İstanbul Bienali’nin ilk yılları sayılan Çağdaş Sanat Sergileri’ni başlatan Gün, Uluslararası Leyla Gencer Şan Yarışması'nın da kurucuları arasında yer aldı. 1990'ların sonunda ailesiyle birlikte Berlin'e yerleşerek sanat alanındaki çalışmalarına orada devam eden Gün, 2007 Kasım ayında, 90 yaşındayken aramızdan ayrıldı.