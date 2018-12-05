İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı, Mart 2019'da açılıyor!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), kültür ve sanata katılımı artırmak amacıyla, yeni bir mekân açıyor. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle, Nejat Eczacıbaşı Binası’nın en alt katında, 120 metrekarelik bir alana yayılacak İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı, yıl boyunca farklı disiplinlerde etkinlik ve atölye programları sunacak.

Mart 2019’da faaliyetlerine başlayacak İKSV Alt Kat, başta çocuklar ve gençler olmak üzere, kültür ve sanata erişimi kısıtlı gruplara doğrudan ulaşmayı hedefliyor. İKSV Alt Kat, müzik, güncel sanat, tiyatro, film ve tasarım gibi farklı alanlarda özgün içeriklerle, disiplinlerarası projeler üretecek. İKSV, bu projeyle binasında bir kamusal alan yaratarak, kültür ve sanata erişimin önündeki engelleri kaldırma yolunda somut adımlar atacak.

İKSV Alt Kat’ın tüm yıla yayılacak etkinlik programında, çocuklar ve gençlere yönelik atölyeler, sanatçı ve eğitimcilerin bir arada çalışacağı sanat eğitmenliği projelerinin yanı sıra, erken çocukluk gelişimine dair farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yer alıyor. İKSV’nin kültür sanat alanındaki 46 yıllık tecrübesini, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, kültür kurumları ve alanın diğer aktörleriyle kurulan işbirlikleriyle bir araya getirerek programını oluşturan İKSV Alt Kat; atölyelerin yapılacağı çok amaçlı etkinlik alanı ve kitaplık-çalışma alanlarıyla çocuklara, gençlere ve kültür-sanata hayatında daha fazla alan açmak isteyen herkese açık olacak.

İSTKA’nın, 2018 Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında sağladığı destekle kurulan İKSV Alt Kat, kültür kurumları, sanatçılar ve izleyiciler arasındaki etkileşimi artıran; katılımcı, çok sesli, çok kültürlü, erişilebilir ve esnek bir yapı kurarak kalıcı bir mekan yaratmayı amaçlıyor.

İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı’nda gerçekleştirilecek etkinliklerin ayrıntılı programı 2019’un ilk aylarında açıklanacak.