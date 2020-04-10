İKSV Alt Kat'ın Instagram hesabında çocuklar için müzik saati

İKSV Alt Kat, her hafta çocuklar için yaptığı Instagram canlı yayın etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor.



47. İstanbul Müzik Festivali kapsamında yayımlanan "Fanfar-Müzikli Bir İstanbul Masalı" kitabının yazarı Göknil Özkök, 10 Nisan Cuma günü İKSV Alt Kat’ın Instagram hesabından gerçekleştireceği canlı yayında çocuklara klasik müzikten, dünyaca ünlü müzisyen ve bestecilerden bahsedecek.



Viyola sanatçısı ve yazar Göknil Özkök yayına müzisyen dostlarını da davet ederek, çocuklara müzik aletlerinden kontrbas, obua, klarnet ve kemanı gibi müzik aletlerini daha yakından tanıtacak.



Müzikle dolu bu etkinlik, 10 Nisan Cuma günü, 16.00’da @iksvaltkat hesabından canlı yayınlanacak.

Çocuklar için müzik listesi

“Fanfar-Müzikli Bir İstanbul Masalı” kitabından yola çıkılarak hazırlanan müzik listesi minik dinleyiciler için İKSV’nin Spotify hesabında yer alıyor.



Tanınmış müzisyenler ve orkestralar tarafından yorumlanan dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinden oluşan liste, İKSV Spotify hesabında “Çocuklar İçin Dinleme Önerileri” başlığı altında bulunuyor.



Listeye ulaşmak için: https://open.spotify.com/playlist/2XwtQj79h7sylgDXhxVvXD