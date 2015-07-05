İkmal gemisi uzay istasyonuna bağlandı



2,5 tonluk yiyecek, yakıt ve bilimsel malzeme taşıyan Rus insansız kargo aracı, Kazakistan'ın Baykonur uzay üssünden bir Soyuz raketiyle cuma günü fırlatılmıştı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda iki Rus kozmonot, bir Amerikalı astronot bulunuyor. Astronotlara et, balık konserveleri, elma, domates, soğan, sarımsak, kuru pasta gibi yiyeceklerin yanı sıra yerçekimsiz ortamda beyin aktivitelerini ölçmek için bir cihaz da Progress aracılığıyla ulaştırılmış oldu.

Üste bulunan Rus kozmonot Gennadi Padalka, kenetlenme sonrasında “Bu, temmuz ayında Noel kutlamak gibi oldu” dedi.

Nisan ayında yine Rusya'ya ait bir Progress aracı, geçen ay ise ABD'ye ait Falcon 9 aracının havada infilak etmesi sonrası üçüncü denemenin akıbeti merakla takip ediliyordu. Amerikalı astronot Scott Kelly kenetlenmenin başarılı olması sonrasında “İyi olan her şeyin sayısı üçtür” diye konuştu.