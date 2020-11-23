İklim krizi | Dünyada karbondioksit miktarı karantinalara rağmen yeni rekoru gördü

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Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü'nün aktardığına göre, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı karantinalara rağmen, küresel ısınmaya neden olan karbondioksit miktarı rekor seviyeye ulaştı.

The Guardian'da yer alan habere göre, 2020 yılında Koronavirüs salgınının bazı aktiviteleri kesintiye uğratması nedeniyle karbon emisyonlarında yüzde 4.2 ile 7.5 arasında azalma yaşandı. Öte yandan, Dünya Meteoroloji Örgütü bu miktarın sürekli olarak artan karbon emisyonlarında yalnızca küçük bir düşüş olduğunu belirtti.

Meteoroloji Örgütü raporuna göre, Hawaii Mauna Loa Rasathanesi'nde eylül ayındaki karbondioksit oranı bir önceki yılla karşılaştırıldığında 108.5 ppm'den 411.3 ppm'ye çıktı. Benzer bir artış Avustralya'da Cape Grim Baseline Hava Kirliliği İstasyonu'nda da görüldü.

Rapor, 2019 genelinde karbondioksit oranlarında ortalama bir büyüme hamlesi olduğunu ve bir önceki 10 yıldan daha yüksek bir arıtş yüzdesi görüldüğünü gösterdi. Bu durum, karbon emisyonlarını kesmek için şu anda yapılan adımların, iklim kriziyle mücadelede yetersiz olabileceğini gösterdi.

Bilim insanları, küresel ısınmayı 1.5 derecede tutabilmek için 2030 yılına kadar karbon emisyonlarının yarıya kadar düşürülmesi gerektiğini ısrarla söylüyor.