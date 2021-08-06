İklim Krizi: Bilim insanları, devrilme noktalarından Körfez Akıntısı'nın çöküşüne dair işaretler tespit etti

İklim bilimciler, gezegenin ana potansiyel devrilme noktalarından Körfez Akıntısı'nın çöküşüne dair işaretler tespit etti.

TIKLAYIN | Levent Kurnaz'ın yazısı: Devrilme Noktası - Tipping Point

Araştırmada, bilim insanlarının Atlantik Meridyen Devrilme Sirkülasyonu (AMOC) olarak adlandırdığı akımların, son yüzyılında neredeyse tamamen istikrar kaybına uğradığı bulundu. Zaten 1600 yılın en yavaş noktasında olan akımlar, tamamen durmaya yaklaşıyor.

Hindistan, Güney Amerika ve Batı Afrika'da milyarlarca insanın gıda için bağımlı olduğu yağmurları ciddi şekilde bozabilecek bu durumun, Avrupa'da artan fırtınalara ve Kuzeydoğu Amerika'da deniz seviyesinin yukarı itilmesi sebep olurken, Amazon yağmur ormanlarını ve Antarktika buz tabakalarını tehlikeye atması bekleniyor.

AMOC sisteminin karmaşıklığı ve gelecekteki küresel ısınma seviyelerine dair belirsizlik, şimdilik herhangi bir yıkımın tarihini tahmin etmeyi imkansız kılıyor. On yıl veya iki yıl içinde de olabilir, birkaç yüzyıl sonra da olabilir.

Almanya'daki Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü'nden Niklas Boers, "İstikrarsızlaşma belirtilerinin şimdiden görünür olması, beklemediğim ve korkutucu bulduğum bir şey. Bu, olmasına izin veremeyeceğiniz bir gerçek" dedi.

Bilim insanları, iklimde büyük, hızlı ve geri döndürülemez değişiklikler olan devrilme noktaları konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor. Boers ve meslektaşları, Grönland buz tabakasının önemli bir bölümünün küresel deniz seviyesinde büyük bir artış tehdidinin eşiğinde olduğunu bildirirken, yakın zamanda Amazon yağmur ormanlarının emdiğinden daha fazla CO2 saldığını ve 2020 Sibirya sıcak dalgasının endişe verici metan salınımlarına yol açtığını ifade etti.