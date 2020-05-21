İklim krizi araştırması: Tek bir uzun mesafeli uçuş iki yıl vegan yaşamanın etkisini sıfırlıyor

Independent Türkçe'de yer alan habere göre ekip gıda, ulaşım ve konut tüketiminde yapılacak değişikliklerin salım değerlerinde sağlayacağı kesintiyi hesapladı ve insanların salımı azaltmak için uygulayabileceği 10 başat önlemi sıraladı.

Önlemler şöyle:



1. Otomobil kullanmamak

2. Elektrikli taşıtlar kullanmak

3. Yılda yapılan uzun mesafeli uçuş sayısını bir azaltmak

4. Yenilenebilir enerji kullanmak

5. Toplu taşıma kullanmak

6. Binaları tadilattan geçirip yenilemek

7. Vegan beslenmek

8. Isı pompası kullanmak

9. Gelişmiş pişirme aletleri kullanmak

10. Yenilenebilir tabanlı ısıtma kullanmak

Araştırmacılar tüm bu önlemlerin uygulanmasının yüksek tüketim ve yüksek gelir sahibi insanlar bağlamında kişi başına yıllık karbondioksit salımını ortalama 9 tona kadar azaltabileceğini söyledi.

Öte yandan araştırmacılar düşük karbon tüketimine kolay geçiş yapılabilmesi için “mevcut sistemsel engellerin ortadan kaldırılması gerektiği” uyarısını yaptı ve hükümetlere düşük salımın önünü açma çağrısında bulundu.

Yıllık salım azaltmada kişi başı 2,04 ton karbondioksite (ve diğer sera gazlarına) karşılık gelen otomobil kullanmamak, bireylerin salımı azaltması için en iyi yol.

Her birey, yapmadığı bir gidiş-geliş uzun uçuşla 1,68 ton karbondioksit salımını önleyebilirken, vegan beslenmek görünüşe göre yılda 0,8 ton karbondioksit salımını önlüyor. Veriler tek bir uzun mesafli uçuş içeren tatilin iki kişinin bir yıl vegan beslenmesini salıım açısından sıfırladığına işaret ediyor.

Araştırmayı yöneten Leeds Üniversitesi'nden araştırma görevlisi Diana Ivanova, “Bu araştırmanın gösterdiği 10 başat seçenek, yeni masraflı teknolojiler geliştirmek zorunda kalmadan bugünkü imkanlarımız dahilinde. Enerji talebini azaltmaya odaklanmak en az salım hedeflerinin başında geliyor ve salım düşüşü etkileri için büyük bir potansiyel taşıyor. Güncel Koronavirüs krizinin neden olduğu tecrit önlemleri, otomobil kullanmadan yaşamak gibi seçeneklerin mümkün olduğunu ve çevreye çok büyük etkide bulunduğunu dünyaya gösterdi. Bu düşük karbon salımı dönemi, hükûmetleri yeni tüketim yollarının önünü açacak güçlü çevre politikaları için çabalamaya itmeli" dedi.

Ivanova şunlar ekledi: “Aşırı tüketim, çevre felaketiyle bağlantılı ve bu çalışma iklimsel acil duruma müdahale etmek için odaklanmamız gereken seçenekleri gösteriyor.”