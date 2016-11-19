İklim Konferansı'nda taraflar hareket planında uzlaştı

Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda (COP22) delegeler Paris İklim Zirvesi'nde belirlenen hedefleri uygulamaya koymak için bir hareket planı üzerinde uzlaşma sağladı.

Dün gece imzalanan belgeyle, katılımcı ülkeler ilkim koruma konusunda kaydettikleri gelişmeyi kontrol için 2017 yılında yeniden bir araya gelmeyi taahhüt altına almış oldu.

Yaklaşık iki hafta süren görüşmelerin merkezinde Paris İklim Anlaşması'nın detaylarının düzenlenmesi bulunuyordu. İklim değişikliğinden etkilenen fakir ülkelere daha zengin olan ülkeler tarafından mali destek sağlanması ve küresel ısınmanın 2 derece ile sınırlandırılması ise konferansta özellikle üzerinde durulan konular oldu.

Çalışmalara pazartesi günü başlanacak

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Direktörü Patricia Espinosa taraflara harekete geçme çağrısı yaptı. Espinosa "İklim değişikliğinin yarattığı tehdit bir gerçek, ancak bizim bu tehdide yanıtımız da öyle" diye konuştu. Yapılacak çok fazla iş olduğuna vurgu yapan Espinosa, hafta sonu boyunca erişilen başarının kutlanması ancak pazartesi gününden itibaren bu konudaki çalışmalara başlanması gerektiğini söyledi.

Almanya Federal Çevre Bakanı Barbara Hendricks Fas'ta düzenlenen konferansın Paris'teki iklim koruma çabalarına tutarlı bir devam niteliği taşıdığına işaret etti. Hendricks "Son aylardaki gelişmelerin rüzgarını ardımıza alarak, Paris Anlaşması'nı hızlı ve hırslı bir şekilde hayata geçirmek üzere bir yön belirlemek için kullandık" dedi.

Bir sonraki konferans Bonn'da

Önümüzdeki iki iklim konferansının yeri de belli oldu. 2017 yılındaki iklim konferansının asıl ev sahibi her ne kadar Fiji olsa da zirve lojistik nedenlerle Almanya'nın Bonn kentinde yapılacak. İklim konferansı 2018 yılında ise Polonya'da düzenlenecek.

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AFP/dpa,BW/EC