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Çevre

"İklim değişikliğinin Sibirya için faydaları olabilir"

Sukaçev Orman Enstitüsü'nden bilim insanlarının Japonya'da katıldığı bir konferansta, iklim değişikliğinin Sibirya toprakları üzerinde yaratabileceği etkiler ve faydalar anlatıldı

22 Temmuz 2017 01:25

Rusya’nın Krasnoyarsk bölgesindeki Sukaçev Orman Enstitüsü’nden bilim insanları, iklim değişikliğinin hava sıcaklıklarını arttırması nedeniyle, Sibirya’nın gelecekte daha fazla yerleşime açık ve tarıma daha elverişli olabileceğini belirtti.

Sputnik’te yer alan habere göre, Sukaçev Orman Enstitüsü'nden bilim insanlarının Japonya'da katıldığı bir konferansta, iklim değişikliğinin Sibirya toprakları üzerinde yaratabileceği etkiler ve faydalar anlatıldı.

100 Sibirya hava istasyonun verilerine dayanılarak yürütülen araştırmanın anlatıldığı konferansın ardından Eos gazetesine konuşan Dr. Yelena Parfenova, bu faydalar arasında daha ılıman hava koşulları, donmuş toprakların azalması ve tarımda büyüme gibi faktörlerin sayılabileceğini aktardı.

“Pirinç yetiştirilebilir”

Parfenova "21. yüzyılın sonlarında Sibirya'nın orta bölgelerinde tarıma elverişli bölgeler oluşabilir. Toprakta tarım için engel teşkil eden koşullar iklim değişikliğiyle azalacak ve daha ılıman iklim pirinç, fasulye ve Avrupa'daki üzümlerden yetiştirilmesi olanağını yaratabilir" dedi.

“Nüfus artışı yaşanabilir”

Parfenova ayrıca "Nüfusta 3 katı artış gözlenebilir. Bu yalnızca potansiyel. Bu insanların Sibirya'ya gitmesinin gerekeceği anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki donmuş toprakların tamamen bataklık haline gelebileceğini de belirten Parfenova, hava sıcaklıklarının artışı nedeniyle kışların şimdiki kadar sert geçmeyeceğini ifade etti.

 

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