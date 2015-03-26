İklim değişikliğine karşı dünya 1 saat karanlığa gömülecek

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), insan kaynaklığı olduğu kanıtlanan iklim değişikliğine karşı 28 Martta ışıkları bir saat kapatmaya çağırıyor.

Dokuz yıl önce Avustralya’nın Sidney kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan Dünya Saati etkinliği bu yıl 28 Mart Cumartesi günü 20.30-21.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Bireyler evlerindeki ışıkları bir saatliğine kapatırken, kurumlar ve anıtsal yapılar da güvenlik harici ışıklandırmalarını kapatacak.

Etkinliğine bu yıl Türkiye’de 30’dan fazla kent destek veriyor. Boğaziçi Köprüsü, Topkapı Müzesi gibi anıtsal yapıların yanı sıra Keşan’dan Çatak’a onlarca kent de dünyanın en büyük kitlesel çevre hareketine katılıyor.

Bianet'te yer alan habere göre, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Genel Müdürü Tolga Baştak, “Bir saat boyunca ışıklarımızı kapatıp hep birlikte çevre sorunlarına kayıtsız kalmadığımızı göstermek çok önemli. Asıl amacımız ise bu bir saatlik duyarlılığı tüm yıla yaymak ve hepimizi tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmeye çağırmak. Mevcut yaşam tarzımız gezegenin sınırlarını zorluyor ve iklim değişikliği sorununun çözümünü zorlaştırıyor” açıklamasını yaptı.

Dünya 0,9 derece ısındı

İklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle karşı karşıya kalmamak için sıcaklık artışını 2°C’de sınırlandırmamız gerekiyor.

1900-2011 arasında küresel ortalama yüzey sıcaklıkları 0,9°C derece yükseldi. Aynı dönemde deniz suyu seviyelerinde de ortalama 19 cm artış meydana geldi. Yüzyıl sonuna kadar 70 cm’lik bir artış daha görülebilir.

Sera gazı emisyonlarının mevcut artış hızıyla, ortalama sıcaklıklardaki artışı 2060’ta 4°C ’yi, yüzyılın sonunda ise 6°C’ yi bulması bekleniyor.

Sanayi devriminden bu yana oluşan sera gazı emisyonlarının 2/3’ü fosil yakıt kullanımı ve çimento üretiminden kaynaklandı.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 5. Değerlendirme Raporu’na göre, küresel ortalama yüzey sıcaklıklarındaki artış, kesinlikleinsan etkinliklerinden kaynaklandı.

Kimler ışıkları kapatacak?

Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı ve Saat Kulesi, Ayasofya Müzesi, Galata Kulesi, Ankara Opera Binası, Beylerbeyi Sarayı, Yıldız Sarayı Şale Köşkü, Küçüksu Kasrı, Beykoz Kasrı, Ihlamur Kasırları, İzmir Saat Kulesi, Beylerbeyi Cami ve Ortaköy Cami (Büyük Mecidiye Cami).

Türkiye’de bu yılki Dünya Saati etkinliğine katılacağını belirten kent sayısı 30’u geçti. Bursa, Çankırı, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Keşan, Kuşadası, Maltepe ve Tepebaşı gibi belediyelerin yanı sıra Artvin’den Balıkesir’e, Gaziantep’ten Uşak’a çok sayıda valilik, Van’ın Çatak İlçesi Toplum ve Aile Sağlığı Merkezi, Çankırı Ilgaz Halk Kütüphanesi, İzmir’in Bornova ilçesindeki Buz Sporları Şube Müdürlüğü, İstanbul Maltepe’deki Türkan Saylan Kültür Merkezi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı gibi birçok farklı kurum da 28 Mart akşamı ışıklarını kapatmaya hazırlanıyor.