T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

İklim değişikliğine karşı alternatif zirve

Peru'daki BM İklim Değişikliği Konferansı'na alternatif olarak düzenlenen 'İklim Değişikliğine Karşı Halkların Zirvesi' bugün Lima'da başlıyor.

08 Aralık 2014 11:50


Dünyanın çeşitli ülkelerinden 15 bin kadar sivil toplum örgütünün temsilcisi, "İklim değil sistemin değişikliği" başlığı altında toplanıyor. Etkinlik hakkında yapılan açıklamada, "İklim değişikliğini teşvik eden sistemin değiştirilmek istendiği" belirtildi.

Zirve kapsamında çarşamba günü düzenlenmesi planlanan yürüyüşe Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in de katılacağı bildirildi.

Lima'da 1 Aralık'ta başlayan BM İklim Konferansı, 20'nci defa düzenlendi. Konferansın gündeminde yeni bir iklim anlaşması yer alıyor.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, konunun BM’nin öncelikleri arasında bulunduğunu açıklamıştı.

'Dünyayı felaket bekliyor'

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) son raporu, acilen eyleme geçilmesi gerektiğine dikkat çekmişti.

Raporun uzmanlarından, İklim Sonuçları Araştırma Enstitüsü'nden Prof. Stefan Rahmstorf'a göre, "Son yüz yılda küresel sıcaklıklar neredeyse bir santigrat derece arttı, küresel deniz seviyesi neredeyse 20 santim yükseldi."

Uzmanlar, iklim değişikliği ve nüfus artışı nedeniyle dünyamızı büyük bir felaketin beklediği ihtimali üzerinde duruyor. Atmosferin karbondioksit emme kapasitesinin en geç otuz yıl sonra dolacağı kaydediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

PeruDeğişikliği KonferansıDeğişikliğine Karşı Halkların ZirvesiLimaBolivya Devlet Başkanı Evo MoralesAralıkKonferansıGenel Sekreteri Ban MoonDeğişikliği PaneliSonuçları Araştırma Enstitüsü ProfRahmstorfDeutsche

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24