İklim değişikliğine karşı alternatif zirve



Dünyanın çeşitli ülkelerinden 15 bin kadar sivil toplum örgütünün temsilcisi, "İklim değil sistemin değişikliği" başlığı altında toplanıyor. Etkinlik hakkında yapılan açıklamada, "İklim değişikliğini teşvik eden sistemin değiştirilmek istendiği" belirtildi.

Zirve kapsamında çarşamba günü düzenlenmesi planlanan yürüyüşe Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in de katılacağı bildirildi.

Lima'da 1 Aralık'ta başlayan BM İklim Konferansı, 20'nci defa düzenlendi. Konferansın gündeminde yeni bir iklim anlaşması yer alıyor.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, konunun BM’nin öncelikleri arasında bulunduğunu açıklamıştı.

'Dünyayı felaket bekliyor'

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) son raporu, acilen eyleme geçilmesi gerektiğine dikkat çekmişti.

Raporun uzmanlarından, İklim Sonuçları Araştırma Enstitüsü'nden Prof. Stefan Rahmstorf'a göre, "Son yüz yılda küresel sıcaklıklar neredeyse bir santigrat derece arttı, küresel deniz seviyesi neredeyse 20 santim yükseldi."

Uzmanlar, iklim değişikliği ve nüfus artışı nedeniyle dünyamızı büyük bir felaketin beklediği ihtimali üzerinde duruyor. Atmosferin karbondioksit emme kapasitesinin en geç otuz yıl sonra dolacağı kaydediliyor.