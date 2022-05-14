İklim değişikliğine dikkat çekmeyi amaçlayan "Gelecek için Yelken Açıyoruz" ekibi Arsuz'a ulaştı

İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla 22 Nisan’da Hopa limanından “Gelecek için Yelken Açıyoruz” yolculuğuna çıkan Bear Sailing Yelken Takımı, Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile birlikte Arsuz Madenli Yat Limanı’na ulaştı. 22 Nisan’da Artvin'den başlayan yolculuk, 14 Mayıs’ta Hatay'da tamamlanmış oldu.

Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü öncülüğünde başlatılan proje kapsamında yalnızca rüzgâr gücü kullanılarak 23 günde Hatay Deniz Otobüsü(HADO) limanına ulaşan tekneyi, Hatay Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcıları Bülent Ok ve İhsan Çakar ile birlikte Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven ve vatandaşlar karşıladı.

Güvertesinde EXPO 2021 Hatay flaması taşıyan yelkenli teknenin kaptanı Murat Tan, HBB ve Arsuz Belediyesi yetkililerine gösterdikleri ilgiye teşekkür ederken, EXPO 2021 ve HADO’nun Hatay halkına hayırlı olmasını diledi.