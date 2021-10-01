İklim değişikliğinden kaynaklanan aşırı hava olayları, kahvenin fiyatını artıracak

Kuraklık ve pandemi sırasındaki tedarik zinciri sorunlarının ardından Brezilya'ya vuran beklenmedik soğuklar nedeniyle, küresel kahve fiyatlarının, kilogram başına 4,44 dolara (39.47 Türk lirası) ulaşması bekleniyor.

Avustralya'da kahve şirketi kurucusu Tom Baker, "Bu artışı bekliyorduk çünkü her şey arttı, tüm maliyetlerimiz. Cam, kahve, kağıt maliyetleri, etiket maliyetleri. Her şey arttı" dedi.

Çiftçiler, son yıllarda bir dizi kuraklık ile mücadele ediyor. Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinin Cerrado Mineiro bölgesinde eşi benzeri görülmemiş bir şekilde tepelere kar yağması, kahve ağaçlarına don yayılmasıyla sonuçlandı.

Brezilya'da aşırı hava olaylarının artan sıklığının nedeninin iklim değişikliği olduğunu belirten, Avustralya'daki Macquarie Üniversitesi'nden Prof. Lesley Hughes, dünyanın dört bir yanındaki çiftçilerin yangın, sel ve kuraklık ile ilgili benzer deneyimler rapor ettiğini söyleyerek, "Ayrıca giderek artan bir şekilde çiftçilerin iflas ettiğini görüyoruz, çünkü çok fazla aşırı iklim olayı var ve bu aşırı uçlardan bazıları birleşiyor. Örneğin, bir yangının ardından sel, ardından tekrar kuraklık gözlemleyebiliyoruz" ifadelerini kullandı.