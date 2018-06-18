İklim Değişikliği Paneli: Dünya hızla ısınmaya devam ediyor

Dünya hızla ısınmaya devam ederken BM tarafından yeni bir rapor taslağı hazırlandı. Paris Anlaşması’nda 2040 yılı için 1,5 derecelik sıcaklık artışı hedefinin üzerine çıkılacağı ifade edildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre rapor bugüne kadar Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından yapılmış olan en kapsamlı uyarı olacak. İklim değişikliğinin önüne geçilebilmesi için yenilenebilir kaynaklara yapılan yatırımın hızla artması gerektiği ifade edilen raporun tamamı Ekim ayında açıklanacak.

Gelişmiş ülkeler de etkilenecek

İlk olarak Reuters tarafından duyurulan BM raporuna göre BM uzmanları eğer yüzyılın sonunda gezegen 1,5 dereceden fazla ısınırsa ekonomik büyümenin de bu durumdan olumsuz etkileneceğini belirtti. Sıcaklık 2 derece artsa dahi hem gelişmekte hem de gelişmiş olan ülkelerde ekonomi yavaşlayacak. Tarım sekörü seller, kuraklıklar ve sıcak dalgalarının yaygınlaşmasından olumsuz etkilenecek.

Bilim insanları 1,5 derece hedefinin tutturulabilmesi için 2020 ve 2040 yılları arasında kömür kullanımının üçte iki oranında düşmesi; güneş, rüzgar ve hidroelektrikin de dahil olduğu yenilenebilir kaynaklara yapılan yatırımlarda %60’lık bir artış yaşanması gerektiğini ifade ettiği belirtildi. Uzmanlar 2050 yılında ana enerji kaynaklarının yüzde 49 ila 67’sinin yenilenebilir kaynaklar olması gerektiğini söylerken fazla karbon miktarının düşürülmesinin diğer yolunun büyük orman arazileri kurulması olduğunu belirtiyor.

Independent gazetesine konuşan Greenpeace uluslararası icra direktörü Jennifer Morgan dünya liderleri için hakikat saatinin geldiğini söyledi. IPCC ise kendi internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada raporun henüz daha değerlendirme aşamasındayken bunun üzerine konuşup alıntılar yapmanın doğru olmadığını söylemekle yetindi. Raporun detayları ve dünya liderlerinin ne kadar sorumluluk üstlenmeye hazır olduğu ise Ekim ayında Güney Kore’de yapılacak toplantıda belli olacak.