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Çevre

"İklim değişikliği karşısında önlem almazsak medeniyetimiz yıkılabilir"

David Attenborough, BM COP24 Konferansı'nda konuştu

04 Aralık 2018 12:09

T24 Haber Merkezi

Ünlü natüralist belgeselci David Attenborough dünya liderlerine iklim değişikliğinin "medeniyetimizi yıkacak kadar" ciddi bir tehlike olduğunu söyledi.

Polonya'da yapılmakta olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP24'de konuşan Attenborough ikılim değişikliğinin "insanlığın son bin yılda karşı karşıya kaldığı en büyük tehlike" olduğunu belirtti. Attenborough konferanstan önce dünya liderlerini "yeterince hızlı hareket etmedikleri" için eleştirmişti.

Konferansın açılış seremonisinde konuşan Attneborough tüm dünyayı şu sözlerler uyardı: " İklim değişikliğine karşı önlem almazsak, medeniyetimizin çöküşü ve dünyamızın kaynaklarının tükenişi ufukta".

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