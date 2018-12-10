Polonya’da düzenlenen COP24 (24. Taraflar Konferansı) 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü çerçevesinde iklim değişikliği ve insan hakları ihlalleri arasındaki ilişkiyi gündemine aldı. Toplantıda 2018 yılında başlatılan iklim davaları ve iklim değişikliğinin bir insan hakları tehdidi olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Greenpeace Akdeniz Projeler Sorumlusu Avukat Deniz Bayram, insan haklarıyla iklim değişikliği ilişkisini “İklim değişikliği, insan haklarına yönelik en büyük küresel tehdit; sağlık ve yaşam hakkını, gıda güvenliğini, dünyadaki bireylerin ve toplumların temel yaşam standartlarını tehlikeye atıyor. İklim değişikliği kaynaklı aşırı hava olaylarının ölümlere ve büyük yıkımlara neden olması, iklim mültecisi sayısının milyonlara ulaşması, soframızdaki gıdanın azalıp, daha da pahalanması, biyoçeşitliliğin giderek yok olması, bize tek bir şeyi anlatıyor; insan hakları gününde iklim değişikliğine karşı iklim adaletini talep etmek yaşamsaldır.” sözleriyle ifade etti.

İklim dengesini bozduğu tespit edildiği halde faaliyetlerine devam ettiği bilinen fosil yakıt şirketlerinin ve bu şirketleri destekleyen devletlerin, gelecek tehditlerden sorumlu olduğunu öne süren Bayram, COP24’e katılan bütün devletlere bugüne kadar iklim değişikliği nedeniyle meydana gelen zararları adil bir yaklaşım ile tazmin etmeleri çağrısında bulundu.

2018 yılında iklim değişikliğinden sorumlu bulunan petrol, gaz ve kömür şirketlerine dava açıldı. Bu davalardan biri olan Filipin halkının 47 kömür,petrol gaz ve çimento fabrikasına açtığı insan hakları ihlali davası yarın görülecek.