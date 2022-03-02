İklim Değişikliği 2022 Raporu: Önlem alınmazsa Beyşehir Gölü tamamen kuruyabilir

Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), “İklim Değişikliği 2022: Etkiler, Uyum ve Kırılganlık” raporuna göre, iklim krizine karşı bir önlem alınmazsa Konya’daki Beyşehir Gölü 2070 yılına gelindiğinde tamamen kuruyabilir.

Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), “İklim Değişikliği 2022: Etkiler, Uyum ve Kırılganlık” raporunu dün yayımlandı. 270 yazar ve 195 hükümet tarafından nihai hale getirilen raporda iklim değişikliğinin eko sistemler ve toplumlar üzerindeki etkileri, mevcut ve gelecekteki değişikliklere uyum sağlama kapasiteleri göz önünde bulundurularak incelendi. Raporda artan emisyonların insanlar ve çevre için oluşturduğu risklere dikkat çekilerek "iklim değişikliğinin insan refahı ve gezegenin sağlığı için bir tehdit oluşturduğu" vurgulandı.

“Emisyon kesintileri tehdidin önüne geçmenin tek yolu olacak”

Rapordaki bulgulara göre iklim değişikliği kaynaklı kayıp ve zararlar, daha fazla ısınma ile hızla artacak ve çoğu durumda insanların ve doğanın uyum sağlayamayacağı riskler yaratacak. Emisyonlar yalnızca şu anda planlanan oranda azaltılırsa, ortaya çıkan sıcaklık artışı gıda üretimini, su kaynaklarını, insan sağlığını, kıyı yerleşimlerini, ulusal ekonomileri ve doğal dünyanın çoğunun hayatta kalmasını tehdit edecek. Daha hızlı emisyon kesintileri bunu önlemenin tek yolu olacak. Ayrıca raporun ana bulguları arasında iklim değişikliğine uyumun, iklim değişikliğinden kaynaklanan riskleri azaltmanın yanı sıra insanların refahını da iyileştirebileceğinin altı çizildi ancak raporda buna yeterince kaynak sağlanmadığına da değinildi.

“Can kaybı artacak”

Gazete Duvar'dan Hazal Ocak'ın haberine göre, raporda Türkiye’ye ilişkin bulgular da yer aldı. Aşırı sıcaklıkların Türkiye’de can ve önemli ekonomik kayba neden olacağına dikkat çekilerek Türkiye’nin aşırı hava olaylarına karşı Avrupa'nın en kırılgan ülkesi olduğu belirtildi. Raporda emisyonların önemli ölçüde azaltılması halinde dahi Avrupa’da aşırı sıcaklıklar sonucu gerçekleşen ölüm sayısının 2050 yılına gelindiğinde yılda 30 bin ölüme neden olacağı kaydedildi. Bu vakaların büyük kısmının Avrupa’nın, Türkiye’nin dahil olduğu bölgelerinde meydana gelmesi bekleniyor.

“Balık türleri kaybolacak”

Su sıcaklıklarındaki artışın denizel biyolojik çeşitliliği de etkileyeceği belirtilen raporda özetle şu bulgulara yer verildi:

- Emisyonların düşük seyretmesinde dahi, Akdeniz balık türlerinin yaklaşık yüzde 10'unu kaybedecek. Bu sayı, sıcaklık artışının yüksek seviyede gerçekleşmesi durumunda yüzde 60'a yükselebilir.

- Deniz seviyesinin yükselmesi ve kıyı taşkınları, insan yaşamını, sahilleri ve tarihi alanları tehdit ediyor.

- Isınmanın artmasıyla Türkiye'de su varlığı azalacak.

- İstanbul, özellikle kuraklığa bağlı ekonomik kayıplar karşısında kırılgan durumda.

- Emisyonların yüksek olması durumunda, Beyşehir Gölü 2070 yılına gelindiğinde tamamen kuruyabilir

- Artan su talebi ve daha kuru koşullar bir araya geldiğinde, Akdeniz Bölgesi’ndeki yeraltı su rezervleri tükenebilir.

- Türkiye, başka yerlerde meydana gelen aşırı olaylarının etkilerinden zarar görecek.