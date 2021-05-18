İkizdere'nin ardından Denizli'de de taş ocağına karşı direniş başladı: Elimizde kekiğimiz var, başka bir şeyimiz yok

Rize İkizdere'nin ardından taş ocağı inşaatı bu kez Denizli'de kekik tarlalarını tehdit ediyor. Denizli’de kekik tarlalarına yapılmak istenen taş ocağına karşı direnen mahalleli şirket yetkililerine, “Terk edin gidin köyümüzü. Biz aç mı kalacağız? Bir elimizde kekiğimiz var, başka bir şeyimiz yok” diye tepki gösterdi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Güzelpınar Mahallesi’nde vatandaşların aktardığına göre Fernas isimli şirket yaptığı yol için tarlalarının olduğu bölgede taş ocağı açmak istedi. Denizli Valiliği’ne çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) için başvurdu. Valilik, "ÇED gerekli değildir" raporu verdi.

Edinilen bilgiye göre 4 Mayıs’ta verilen bu karar mahalleliye ilan edilmek üzere Güzelpınar muhtarına 7 Mayıs günü tebliğ edildi. Karara 30 günlük itiraz süreci vardı. Fakat şirket itiraz sürecini beklemeden Ramazan Bayramı’nın birinci günü 13 Mayıs’ta ağaç kesimi için çalışmalara başladı.

Fernas şirketi yetkilileri bugün mahalleliyle görüşmek üzere alana gitti. Mahalleliler şirket yetkililerine tepki göstererek, taş ocağı istemediklerini dile getirdi. Bir kadın şirket yetkililerinin kurduğu masaya vurarak, isyan etti. Başka bir kadın ise bir yetkilinin elindeki proje kağıdını alarak, buruşturup masaya fırlattı. Mahalleli şirket yetkililerinin kurduğu masayı devirdi. Bir kadın “İstemiyoruz, istemiyoruz. Terk edin gidin köyümüzü. Biz aç mı kalacağız? Bir elimizde kekiğimiz var, başka bir şeyimiz yok” diye tepkisini sürdürdü.

"Firmayı pişman edeceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise yaptığı değerlendirmede, şunları belirtti:

“Güzelpınar’da askı süreci dolmadan, bayram günü, yangından mal kaçırır gibi Fernas inşaatın çıkarları için, dağları, ağaçları, ovaları talan edenlere karşı vatandaşlarımız, kadınlarımız direndi. Vatandaşlarımız kekik kokan dağlarına ve mis gibi oksijen depolayan ormanlarına sahip çıkmak için inşaat şirketi yetkililerini köyde, mahallede masaları devirerek, geldiklerine pişman ettiler. Uzunpınar, Güzelpınar ve Kutluca’daki kadınlarımız uzun süredir taş ocağına karşı direniyorlar ve gizlice yapılmak istenen projeyi de açığa çıkardılar. Bizler de kadınlarımızla birlikte bu ovalarımıza, kekik kokan tarlalarımıza sahip çıkacağız. Üçüncü kez taş ocağı yapılmasına izin vermeyerek, o firmayı geldiğine ve geleceğine pişman edeceğiz.” (ANKA)