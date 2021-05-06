İkizdere Gürdere Köyü Muhtarı: Dışarıdan gelip spekülasyon yapanlar var, biz devletimize şikâyetimizi anlatıyor, tepkimizi dile getiriyoruz

Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu Cengiz İnşaat'ın taş ocağı açmak istediği İkizdere'de Gürdere Köyü Muhtarı Erdoğan Başhasanoğlu, "Biz kendi hakkımızı kendimiz savunuruz. Dışarıdan gelip bu konuda spekülasyon yapanlar var. Onlara da tepkiliyiz. Biz devletimize şikâyetimizi anlatıyor, tepkimizi dile getiriyoruz. Bu dışarıdan gelen gruplar bizim girişimimize de engel oluyor. Bu bilinsin.” açıklamasını yaptı.

Milliyet gazetesi yazarı Hakan Tartan’a konuşan, Başhasanoğlu, “Keşke bize önceden bu konu anlatılsaydı, ben vali beyimize, kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Bizi saatlerce dinlediler, çözüm aradılar. Ekonomik değeri olabilir, ama bu ocak bölgeye, doğaya zarar verecek. Su kaynaklarımız orada. Zarar görecek. Arı kovanları var, çay var, yüzlerce meyve ağacı var. Hepsinden öte bu doğayla barışık hayat, bizim vazgeçilmezimiz. Sebzemiz, meyvemiz. O yüzden de devletimize sesleniyorum. Bizim sözlerimize kulak verin, büyük zarar olacak, yazık olacak." dedi.

Başhasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Dışarıdan gelip bu konuda spekülasyon yapanlar var"

"Bir şeyi daha söyleyeyim, biz kendi hakkımızı kendimiz savunuruz. Dışarıdan gelip bu konuda spekülasyon yapanlar var. Onlara da tepkiliyiz. Biz devletimize şikâyetimizi anlatıyor, tepkimizi dile getiriyoruz. Bu dışarıdan gelen gruplar bizim girişimimize de engel oluyor. Bu bilinsin.”