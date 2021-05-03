İkizdere'de direniş sürerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Cengiz İnşaat'a ikinci taş ocağı izni verdiği ortaya çıktı

Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taşocağına karşı direniş kapanmaya karşın sürdürülürken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü’nün, şirkete yeni bir taşocağı açılması için izin verdiği ortaya çıktı. İkinci ocak izninin Gürdere Köyü mevkiinde olduğu belirtildi.

Rize’de İşkencedere Vadisi’nde AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taşocağına karşı 17 günlük kapanmada da direnişini sürdüren köylüler, “doğa talanı yapıldığı” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Yöre halkı yaşama alanlarını savunma mücadelesi verirken bakanlığın verdiği ikinci taş ocağı iznini Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç’a değerlendiren İkizdereli Jeofizik Mühendisi Mehmet Baş, şunları kaydetti:

“Cengiz bu işin müteahhitliğini yapıyor, burayı işaret eden de veren de devlet”

“İyidere Lojistik Merkez ve Liman İnşaatı için yapmak istedikleri taşocağı için alanda 3 yıl çalışacaklarını belirtiyorlardı. Madem öyleydi yeni ocak için neden izin aldınız? Yetkililerin hepsi yalan söylüyor. Mücadelesini verdiğimiz ocak için kapasite artışı istemişlerdi, kapasite artışı ÇED sürecine girdiği için Çevre Bakanlığı’ndan döndü. Onlar da yapmak istedikleri 1. taşocağının hemen ilerisinde ve köylere daha yakın bir mevkide 2. taşocağı iznini aldı. Burası da 23 hektarlık bir alan. İki ocağı birbirine bağlayacaklar. Cengiz bu işin müteahhitliğini yapıyor, burayı işaret eden de veren de devlet” dedi.