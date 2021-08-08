İkizce köylüleri: Koca Türkiye, bir Muğla'ya bakamadı; doğa bitti, cennet bitti

Orman yangınlarından en çok etkilen illerden Muğla'nın İkizce köylüleri yangına müdahaleye ilişkin olarak, "Koca Türkiye, bir Muğla'ya bakamadı; doğa bitti, cennet bitti" düşüncesini dile getirdi.

"Şimdi uçak, helikopter geldi ama geç geldi"

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre, İkizce Köyü'nün 57 yaşındaki muhtarı Fatih Çakır “Yangının Kavaklıdere'den köyümüze kadar yaklaşacağınız hiç düşünmemiştik. Ama öyle bir yangın geliyor ki tarif edemem. Dedelerimizin anlattığına göre 1945 yılında buralarda büyük bir yangın çıkmış ve 6 ay sonra söndürülmüş. Şimdi uçak, helikopter geldi ama geç geldi. İş işten geçti.” dedi.

"Her yer kömür karası, kül yığını"

Belde halkı, “Burası Muğla, Türkiye'nin, dünyanın turizm cenneti. Türkiye'ye bakar. Ama koca Türkiye, bir Muğla'ya bakamadı. Cennetimiz cehenneme döndü. Hayatımız bitti. Her yer kömür karası, kül yığını. Hayvan otlakları yandı. Doğa bitti, cennet bitti.” yorumunu yaptı.

"Taşlar bile kavruldu”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün şu ifadeleri kullandı:

“Hani ‘Yumurta kapıya dayandı' derler ya, burada da yangın iyice kapıya dayanmaya başlayınca, Muğla il merkezine yaklaşınca dozerler, iş makineleri geldi. Ama, koca memlekette orman kalkmadıktan sonra bunlar yapılıyor. Şimdi yapılanlar, ilk günlerde yapılmış olsa yangın büyüyemeyecekti. Soğutmada da, yangında da yanmayan eldiven, yanmayan ayakkabı çok önemli. Ama gelin görün ki yangına terlikle gelenler de vardı. Onlar reklam derdinde, biz can. Taşlar bile kavruldu”