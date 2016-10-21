İkiz plakalı taksilerde, hileli taksimetreye dikkat!

Atatürk Havalimanı’ndan Tarabya’ya her defasında 80 TL’ye giden Çek vatandaşı Lukas Vinkler, ikiz plakalı bir taksiye denk gelince dolandırıldı. Vinkler şikâyetçi oldu ancak taksici hâlâ bulunamadı.



Uluslararası özel bir şirkette iş geliştirme müdürü olarak çalışan Çek vatandaşı Lukas Vinkler, şirketin Türkiye bürosundaki toplantı için 4 Ekim’de Atatürk Havalimanı’na indi. Durakta taksi kalmadığından yolun karşısına geçip taksi çeviren Vinkler, ‘Tarabya Vilayetler Konağı’na’ deyince şoförün telefonla birini aradığını gördü. Yoldan aradığı kişiyi de alan şoför yola devam etti.



Habertürk'ten Nagihan Alan'ın haberine göre; başka birinin taksiye neden bindiğini anlamadığını ve sorduğunu belirten Vinkler, “Ancak İngilizce bilmedikleri için anlaşamadık. Biraz ilerleyince yoldan aldığımız kişi direksiyona geçti. Tedirgin oldum. Zaten otelin resepsiyonuna da bırakmadılar.



"İBB'ye şikâyet dilekçesi yazdım, henüz dönüş alamadım"



‘Girişi kaçırdık’ deyip ileride bıraktılar. Türkiye’ye her geldiğimde Tarabya civarında kalıyorum ve bu güzergâha hep 80 lira civarında veriyorum. İnerken benden 345 lira istedi, itiraz ettim ama anlaşamadık. 350 verdim. 50 liraya ‘5 lira’ dedi. Yine dolandırmaya çalıştı, o an bir sorun olduğunu anladım. Sinirlendim, 350 lira verdim, 5 lira paraüstü ile beraber kestiği fişi alarak indim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne şikâyet maili de yazdım. Henüz dönüş alamadım. Bu dolandırıcının bulunmasını istiyorum” diye konuştu.

İstanbul'da 2-3 bin ikiz plakalı taksi var

Olayla ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, taksiyi araştırdıklarını söyleyerek, “Yasal bir taksi bunu yapamaz. İkiz taksi bu. Bazı elektronikçilere yaptırdıkları hileli taksimetre ile vatandaşı da plakanın gerçek sahibini de mağdur ediyorlar. Aksi halde normal bir taksimetre ile oynamak mümkün değil. Ölçü aletleri kanununa göre taksimetre için ayrı bir ruhsat da var. Yoksa bir taksici bu rakama fiş kesmeyi bile göze almaz. İstanbul’da 150 ikiz taksi yakaladık. 2 bin ila 3 bin arasında ikiz plakalı taksi hala yollarda” dedi.

"345 lirayı sahibine ödeyeceğiz"

İkiz plakaların polis tarafından takibe alınması gerektiğine dikkat çeken Uğur, “Öyle ki adam kendi plakasını öndeki araçta görüp peşine düşüyor ama adamın kendi plakası ikiz çıkıyor. Bizim bu konuda yaptırımımız var. Mustafa İpek üzerine kayıtlı TBY 46 plakasını ikiz kullanan kişiyi bulduğumuz an 345 lirayı sahibine ödeyeceğiz. 700 lira ceza keseceğiz. İkiz plaka suçunda hapis cezası da var” diye konuştu.