Sabiha Gökçen'de taksici terörü!

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda taksiden başka ulaşım aracı görmek istemeyen taksiciler, iki otobüs şoförünü linç etmeye çalıştı. Şoförleri polis ve vatandaşlar kurtardı.

“Havalimanlarında taksi dışında ulaşım aracı görmek istemiyoruz”, “Akbil dışarı” sloganları atan SAV Koop’a bağlı taksiciler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT’ye ait otobüslerin şoförlerine saldırdı.



Protestocu grup tarafından saldırıya uğrayan iki otobüs şoförünü linçten olay yerinde bulunan polis ekipleri ve vatandaşlar kurtardı.



Sözcü'nün haberine göre; dün öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı gelen yolcu bölümünün dış kısmında toplanan Sabiha Gökçen Havalimanı taksicilerinin bağlı olduğu SAV Koop. üyesi taksiciler, yolculara hesaplı ve güvenli kolaylık sağlaması nedeniyle tercih edilen toplu taşıma araçlarına tepki amaçlı eylem yaptı.



Sloganların ardından havalimanı gelen yolcu bölümü önünde park eden İETT otobüslerinin şoförlerine saldıran kooperatif üyeleri, şoförleri linç etmeye kalkıştı.



Onlarca saldırganın arasında kalan şoförleri vatandaşlar ve polis kurtardı. Saldıran taksicilerden bazılarının havalimanında görevli sivil polisleri de darp ettiği öğrenildi. İETT şoförleri ve toplu taşıma araçlarının görevlileri de taksi kooperatifi başkanı Ahmet Çavuş ile saldıran taksiciler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yolcu çıkış kapısını kapattırmışlardı

Havalimanında yolcuları sadece kendilerinin taşıması için Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işleten şirketlere baskı yapan taksi kooperatifi, gelen yolcuların çıkış yaptıkları ana kapıyı bir süre önce kapattırmış ve yolcuların valizleriyle birlikte 250 metre yürüyerek taksi durağının önündeki kapıdan çıkmalarını sağlamıştı. Bu konu da sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.