İkiz göktaşı Dünya'yı vurdu



Scientific Reports adlı dergide yayınlanan araştırmaya göre, İsveç'te bulunan 7,5 kilometre genişliğindeki Lockne krateri ve Malingen yakınlarındaki 700 metre genişliğindeki krater, ikiz göktaşı çarpması sonucu oluştu.

Bilim insanları, göktaşının 458 milyon yıl önce 200 kilometre genişliğindeki bir göktaşının uzayda parçalandığını ve iki parçanın Dünya'ya düştüğünü kaydetti.

Araştırmaya göre, bu çarpmanın etkileri günümüzde İsveç'te halen görülüyor. Araştırma, kraterlerin ender bir gök olayı olan ikiz göktaşı çarpması sonucu oluştuğu yönünde uzun süredir var olan şüpheleri de destekliyor.

Madrid'deki Astrobiyoloji Merkezi'nden Jens Ormoe liderliğindeki ekip, ani çarpma sonucu değişen çökelti izleri bulmak için kraterlerde kazı çalışmaları yaptı.

Uzmanlar, Lockne kraterinin 600 metre uzunluğunda, Malingen'deki kraterin de 150 metre uzunluğunda bir cismin çarpması sonucu oluştuğu görüşünde.

Dünya'ya 458 milyon yıl önce çarpan iki göktaşının, Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasında kalan Asteroit Kuşağı'ndaki büyük kırılma sonucu ortaya çıkan meteor yağmurunun bir parçası olduğu düşünülüyor.