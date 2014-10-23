T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

İkiz göktaşı Dünya'yı vurdu

458 milyon yıl önce Dünya’nın ikiz göktaşı tarafından vurulduğu tespit edildi. Bilim insanları, İsveç’teki kraterlerin bunun izleri olduğunu belirtti.

23 Ekim 2014 20:01


Scientific Reports adlı dergide yayınlanan araştırmaya göre, İsveç'te bulunan 7,5 kilometre genişliğindeki Lockne krateri ve Malingen yakınlarındaki 700 metre genişliğindeki krater, ikiz göktaşı çarpması sonucu oluştu.

Bilim insanları, göktaşının 458 milyon yıl önce 200 kilometre genişliğindeki bir göktaşının uzayda parçalandığını ve iki parçanın Dünya'ya düştüğünü kaydetti.

Araştırmaya göre, bu çarpmanın etkileri günümüzde İsveç'te halen görülüyor. Araştırma, kraterlerin ender bir gök olayı olan ikiz göktaşı çarpması sonucu oluştuğu yönünde uzun süredir var olan şüpheleri de destekliyor.

Madrid'deki Astrobiyoloji Merkezi'nden Jens Ormoe liderliğindeki ekip, ani çarpma sonucu değişen çökelti izleri bulmak için kraterlerde kazı çalışmaları yaptı.

Uzmanlar, Lockne kraterinin 600 metre uzunluğunda, Malingen'deki kraterin de 150 metre uzunluğunda bir cismin çarpması sonucu oluştuğu görüşünde.

Dünya'ya 458 milyon yıl önce çarpan iki göktaşının, Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasında kalan Asteroit Kuşağı'ndaki büyük kırılma sonucu ortaya çıkan meteor yağmurunun bir parçası olduğu düşünülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

DünyaReportsLockneMalingenAstrobiyoloji Merkezi Jens OrmoeMarsJüpiterAsteroit KuşağıDeutsche Welle Türkçe AFP BS/ÇA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24