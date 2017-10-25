İkiz beklerken üçüzleri oldu

Buse ÖZEL, İSTANBUL / (DHA) ZEHRA ve Baki Kalkan çifti 5 yıl önce evlendi. Kısa bir süre sonra ise çocuk sahibi olmak için tedaviye başladılar. İlk gebeliğinde ikiz bebek beklediklerini öğrenen Kalkan çifti 2 ay sonra bir sürpriz daha yaşadı ve aslında bebeklerinin üçüz olduğunu öğrendiler.

İstanbul Medicana Avcılar Hastanesi\'nde doğum yapan Kalkan çiftinin riskli gebeliği ise hem hastane hem de İstanbul Tıp Fakültesi Perinatoloji bölümü tarafından takip edildi.

\"BEBEKLERİMİ TAŞIDIKLARINI GÖRÜNCE AĞLADIM\"

Baba Baki Kalkan, 4 yıllık sürecin ardından bebeklerinin doğumundan sonra \"Bir köşeye gidip ağladım. Gözyaşlarımı tutamadım. Normalde ben küçük çocukları elime alamam ve bir kilo çocuğuma nasıl bakacağım diye düşündüm. O an orada olmak çok farklı bir şeydi\" dedi.

\"KÜÇÜCÜKLER, YAŞAMAZ DEDİM AĞLADIM\"

1 kilo ağırlığında ve 6,5 aylıkken doğan bebeklerin ardından anne Zehra Kalkavan da gözyaşlarını tutamadığını belirtti ve şunları söyledi, \"Ben de doğumda 15-20 dakika sonra bir baktım bebekler yanı başımdaydı. Görünce ağlamaya başladım. Küçücük bunlar yaşamaz dedim. Seslerini duyunca rahatladım. Tüp bebek serüvenim yeniden başlayacak diye çok korktum.\"

RİSKLİYDİ ANCAK ÜÇÜ DE SAĞLIKLI

Meslek hayatında ilk defa üçüz bebek doğumu yaptırdığını da belirten Medicana Avcılar Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seçil Öztürk, bebeklerin sağlığının iyi olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti,

\"Gebeliğin başlarında bana gelmeye başladılar. İlk tetkikleri yaptık. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte takip ettik. Tabii bu gebeliklerde bir de erken doğum riski oluyor. Bazı sorunları başlayınca hematoloji bölümünde de takip edildiği için birlikte takip ettik. Hastamız yaklaşık 15 gün İstanbul Tıp Fakültesi\'nde tedavi gördü, dinlenme halinde. Akabinde taburcu olduktan sonra buraya geldiler. Tekrar kontrolleri başlamıştı. Bir 5 gün de biz takip ettik. Artık hasta sancılarını çok hissetmeye başladı. Doğumun başladığını görünce sezaryen kararı aldık. Spiral anestezi altında yaptık. Hastanın belden aşağısı uyuşturulduğu için bilinci açık şekilde bebeklerini de gördü. Doğum da çok güzel geçti. Zaten yeni doğan doğum yoğun bakım ünitemiz de tam teşekküllü olduğu için burada doğurtabildim hastayı. Biz doğumu yaptırıyoruz ama doğumdan sonra bebeklerin takip edilebilmesi çok önemli. Şu anda durumları stabil gidiyor. Hastamız da zaten taburcu oldu. Onun da klinik durumu iyi. Doğumu yaptırmış olduk, çok mutluyuz.\"

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