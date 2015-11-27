İkinci MİT TIR'ları davası soL'a

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, MİT TIR'larıyla ilgili yayımladıkları haber ve görüntüler nedeniyle İstanbul Nöbetçi 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasının ardından Sol Haber'in eski Sorumlu Müdürü Hafize Kazcı için aynı haber nedeniyle "gizliliği ihlal" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Kazcı, "Ülke menfaatini gözetir şekilde görevini yapmamak, hassas davranmamak" ile suçlanıyor. Duruşmanın 9 Mart 2016 tarihinde görülecek.

Cumhuriyet tarafından yayımlanan Adana'da durdurulan MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaya koyan haber ve görüntülerine yayın yasağı getirilmesini hukuksuz ilan ederek haberi yayımlayan soL hakkında da "gizliliği ihlal" suçlamasıyla dava açıldı. Sol Haber'in eski Sorumlu Müdürü Hafize Kazcı’ya “Gizliliği ihlal” suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yine bir ihbar maili

Selin Asker'in haberine göre, soL'a dönük soruşturma süreci bir ihbar mailiyle başlatıldı. Ankara Emniyeti’ne M. A. isimli bir şahıs tarafından gönderilen ihbar mailinde, “MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin olan belgelerin Facebook’ta paylaşıldığını gördüm. Belgeleri paylaşan sayfa: Sol Gazetesi” denilerek, erişime kapatılmış olan haberin paylaşım linklerine (http://haber.sol.org.tr/turkiye/erisim-engellendi-yeniden-yayimliyoruz-suriyeye-muhimmat-tasiyan-mit-tirlarina-iliskin) yer verildi.

İddianame hazırlandı

Emniyet, “Gizli olan bu belgeleri paylaşanlar için umarım yasal süreç başlar” diye bitirilen ihbar mailini “gerekçe” göstererek savcılığa bildirimde bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’ndan savcı Levent Kandemir soruşturmayı yürüterek iddianameyi hazırladı.

Kazcı: Hukuka aykırılık yoktur

İddianamede, Hafize Kazcı’nın konuya ilişkin verdiği ifade yer aldı. Kazcı’nın savcılık ifadesinde “MİT tırlarına ilişkin haberde kamuoyuna yansıyan haberlerden elde edilen bilgileri ve görüntüleri yayınladıklarını, gizliliği ihlal edecek bir durumun söz konusu olmadığını, erişim engellendikten sonra birçok yerde yayınlandığı için tekrar yayınlandıklarını, bahse konu belgeleri internetten tarattırarak elde ettiklerini, elde ediş şeklinde hukuka aykırılık olmadığını, şu anda bile bu evrakların internet ortamında bulunabileceği” açıklaması yaptığı hatırlatıldı.

Savcı: Ülke menfaati için hassas davranmalı

Savcılık, Hafize Kazcı’yı “gizliliği ihlal” suçlamasıyla yargılanması istemini şöyle sıraladı:

“Bahsi geçen konuya ilişkin uluslararası boyutu bulunan bir durum olduğundan yürüyen adli ve idari soruşturmaların gizliliğinin bulunduğu, ülkeye ait basın kuruluşlarının ise bu tip konularda ülke menfaatini gözetir şekilde görevlerini yaparken hassas davranmaları gerektiği, soruşturma dosyaları üzerinden yürütülen soruşturmalar çerçevesinde haber verme sınırlarının aşılarak soruşturma evresindeki gizliliğin ihlal edilmesi suretiyle yargılanmasının yapılması istenmektedir.”

Duruşma 9 Mart'ta

İstanbul Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi, Kazcı hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. Mahkeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin soruşturma hakkında hangi tarihte gizlilik kararı verildiğinin öğrenilmesini istedi. Duruşmanın 9 Mart 2016 saat 10:00’da görülmesine karar verdi.