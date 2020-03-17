İkinci kez Koronavirüs'e yakalanmak mümkün mü?

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Kovid-19 salgını onlarca ülkeyi etkisi altına alırken, kafalarda oluşan en büyük soru işaretlerinden biri insanların iki defa yeni tip Koronavirüs kapıp-kapamayacağı oldu.

Britanya hükûmeti kıdemli bilim danışmanı Sir Patrick Vallance ve başbakanlık sağlık danışmanı Chris Whitty, virüsü bir kez kapanların "biraz" bağışıklık geliştireceğini ve Kovid-19'u ikinci defa kapma ihtimallerinin çok düşük olduğunu ifade etti.

Japon yetkililer geçen ay virüsü daha önce kapan ve tedavi görüp hastaneden taburcu edilen bir kişide tekrar Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı. Bu duyuru bilim insanlarının kafasını karıştırmıştı.

The Guardian'a konuşan Leed Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Mark Harris, virüsü daha önce taşıyan birinin tekrar enfekte olma ihtimalinin düşük olduğunu, ancak hayvanlarda görülen bazı Koronavirüs türlerinin "ısrarcı" olabildiğini ifade etti.

Pazartesi günü yapılan basın toplantısında bir gazetecinin Japonya'daki vaka hakkındaki sorusunu yanıtlayan Vallance, bazı insanların bulaşıcı hastalıkları iki defa kaptığını ancak bunun "nadir bir durum" olduğunu ifade etti.

Profesör Whitty de bazı virüslere karşı uzun süreli bağışıklık olmasa bile normal şartlarda kısa süreli bağışıklık olduğunu dile getirdi.

Öte yandan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Profesör Jon Cohan, "Bu soruya henüz kesin bir cevabımız yok çünkü henüz antikor testimiz yok, ancak yakın zamanda olacak. Fakat diğer bulaşıcı hastalıklarımıza baktığımızda genelde enfeksiyonu geçirenlerin bağışıklık kazanacağını ve tekrar virüse yakalanmayacağını görüyoruz. Her zaman istisnai durumlar olacaktır" diye konuştu.