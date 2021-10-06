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Koronavirüs

İkinci doz aşıda mavi il sayısı 24'e yükseldi

"Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım"

06 Ekim 2021 23:50

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçen il sayısının 24'e ulaştığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Uşak'ta da yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 24'e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım" mesajına yer verdi.

Sakarya'da ise Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranının yüzde 65'i geçtiğini belirten Koca, "Sakarya'nın haritadaki rengi artık sarı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i aşmak üzere yarışalım" ifadesini kullandı.

mavi ilmavi kategoriFahrettin KocaSağlık Bakanı
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