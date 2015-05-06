İkinci çocuğuna hamile olan süpermodel, hayvan hakları için soyundu

İlk hamileliğinde çığlak poz veren 36 yaşındaki süpermodel Marisa Miller, bir hayvan hakları örgütü için ikinci çocuğunu beklerken de çıplak poz verdi. Eğlence parklarındaki balinalarındaki balinaların esaretine dikkat çeken kapmayanya kapsamında çekilen fotoğrafta, süpermodel boş ve kirli bir küvetin içinde çıplak bir şekilde uzanıyor. Salı günü yayımlanan afişte “SeaWorld: 1970’ten beri bebekleri annelerinden ayırıyor” mesajı yer alıyor.

People dergisine konuşan model ve oyuncu Miller, “Her zaman hayvansever birisi olmuşumdur ve okyanusların korunmasıyla ilgili işlerde yer alıyorum. Sörf yaparken yunusları görüyordum ama oraya nasıl geldikleri konusunda bilgim yoktu. 'Blackfish' belgeselini görünce öğrendim ve çok üzüldüm” dedi. 2013 tarihli belgesel katil balinaların nasıl yakalandığını gösteriyor, yapılanların insanlara ve balinalara ne tür zararları olduğunu anlatıyordu. Victoria’s Secret yıldızı dergiye, “İçinde tutuldukları ve saçma becerilerini numaralarını gösterdikleri tanklarda tamamen kuşatılmış durumdalar. Sürekli metal ve betonu dişledikleri için diş problemleri yaşıyorlar, hareket edemiyorlar. Ve içinde bulundukları ortamla baş edebilmek için de uyuşturuluyorlar” dedi.

Miller son verdiği pozun insanları, eğlence parkı SeaWorld’e gitmeden önce iki kere düşünmeye teşvik edeceğini umduğunu söyledi.



