İki yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla dava açılmıştı; mahkeme Defne Samyeli'nin evi tahliye etmesine karar verdi

İş insanı Yusuf Araz, 2 yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla haciz işlemi başlattığı Defne Samyeli’ye açtığı tahliye ve alacak davasını kazandı. Mahkeme, Samyeli’nin 2 yıldır oturduğu evden tahliyesine karar verdi. 123 bin 318 lira 79 kuruşluk icra takibi ise kaldığı yerden devam edecek.

İş insanı Yusuf Araz, Kemerburgaz’daki Pasifik Villaları’nda bulunan evinde kiracı olarak oturan Defne Samyeli’nin 2019’un mart ayından bu yana kirasını ödemediğini öne sürerek İcra Müdürlüğü’ne başvurmuştu. Araz'ın avukatının, İcra Müdürlüğü’ne dilekçe sunmasının ardından haciz memurları, geçen pazartesi günü eve giderek haciz işlemleri başlatmış, Samyeli’nin eşyalarının bir kısmına haciz konulmuştu.

“Kira artışı uygun değil”

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Yusuf Araz’ın Defne Samyeli’ye açtığı tahliye davasının duruşması İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Yusuf Araz’ın avukatı, “Mahkemeye celse arasında bilirkişi raporu gelmiştir. Raporda Defne Samyeli’nin ev sahibine ödeme yapmadığı belirtilmiştir. Samyeli’nin rapora karşı yaptığı itirazın iptali ile davamızın kabulüne ve evden tahliyesine karar verilmesini istiyoruz” dedi.

Defne Samyeli’nin avukatları ise “Kira bedeli ve kira artışı, Borçlar Kanunu’na uygun hesaplanmamıştır. Yeniden rapor alınmasını talep ediyoruz” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, Yusuf Araz’ın Defne Samyeli’ye açtığı tahliye davasını kabul etti. Mahkeme, Samyeli’nin oturduğu evden tahliyesine karar verdi. Ayrıca Yusuf Araz’ın kira bedeli olarak başlattığı 123 bin 318 lira 79 kuruş icra takibinin devamına karar verildi.

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