Defne Samyeli: Ev sahiplerinin aylardır başvurmadığı magazin programı kalmadı; tehdit, kabadayılık, şantaj karşısında sinmem

Defne Samyeli, 2 yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla kendisini icraya vererek haciz işlemleri başlatan ev sahibi Yusuf Araz hakkında sert konuştu. Ev sahibi Yusuf Araz ve oğlu Fuat Araz’ın aylardır başvurmadığı magazin programı kalmadığını söyleyen Samyeli, “Tehdit, şantaj karşısında sinmem, geri adım atmam mümkün değil. İki gün önce yapılan işlem etik dışı. Sırf beni küçük düşürmek amaçlı" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, ev sahibinin tadilat sözünü yerine getirmediğini iddia eden Samyeli şöyle konuştu:

“8 yıldır oturduğumuz Pasifik Konakları’ndaki ev, altyapı olarak çok sıkıntılı bir zeminde. Devamlı su basan bir bölgede, evin yapısında da ciddi izolasyon problemi var. Zaman içinde evle ilgili problemlerin çözüleceğine dair ev sahibinin sözlerine güvendim. Zira sitede başka evleri de var ve onların alt katını kırdırıp yeni baştan yaptırdı. Geçen yıl bir telefon konuşmasında son derece çirkin bir üslupla ‘İstediğim evimi yaptırırım istediğimi yaptırmam, seni de basında rezil ederim” deyip de işi mahkemeye taşıyınca ben de adalet sistemi karar versin istedim.”

Yusuf Araz’ın avukatı Iyaz Çimen: Tacizci, şovcu ve suçlu gibi ithamlara maruz kalarak suç duyurusu ile tehdit edilmekteyiz.

Yusuf Araz’ın avukatı Iyaz Çimen yapılan haciz işleminin kanunlara uygun olduğunu söyledi:

“İki yıl boyunca kira alacağımızı tahsil edememekle kalmayıp tacizci, şovcu ve suçlu gibi ithamlara maruz kalarak suç duyurusu ile tehdit edilmekteyiz. Açık ve bariz bir şekilde kanuni hakkını kullanan bir kimseyi, onun vekilini ve görevini yapan bir memuru; iftira ve hakaret suçlarını işlemek suretiyle toplum önünde itibarsızlaştıran hiçbir açıklamayı kabul etmiyoruz.”

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