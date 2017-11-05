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İki yılda altı kez ayrıldılar; Arda Turan ile Aslıhan Doğan yeniden birlikte

Turan'ın sevgilisi, "Artık bitti, dönüş yok" demişti

05 Kasım 2017 13:03

Son bir yılda adı Rus manken Miranda Shelia, Ebru Şallı, Didem Soydan, Yağmur Ünal ve Özge Ulusoy ile ismi anılan ünlü futbolcu Arda Turan, sevgilisi Aslı Doğan ile tekrardan barıştı. İki yılda altı kez ayrılan çift en son eylül ayında yollarını ayırmıştı. Doğan'ın, "Artık bitti, dönüş yok" demesinin ardından çift yenidenbir araya geldi.

Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberi aynen şöyle:

Bu arada dünyaca ünlü Lübnanlı modacı Elie Saab’ın oğlu Celio Saab ile görüşmeye başladığı öne sürülen Doğan, Turan'ı ile bir kez daha barıştı.

Arda Turan, 7 Ekim gecesi Aslıhan Doğan’ın, Çubuklu’da ailesiyle oturduğu villanın önüne gitti. Aslıhan Doğan’ı kapıda saatlerce bekledi, art arda mesajlar çekti. Uzun süre “Olmaz” cevabını aldı. Araya Tansel adlı ortak bir arkadaşlarını soktu. Saatler geceyarısını gösterdiğinde Arda Turan başarılı oldu.

Aslıhan Doğan çapkın aşkının özrünü kabul etti. Arda’yı bir kez daha affettiği için gelebilecek eleştirilerden çekindi. Bu yüzden Instagram hesabını kapattı.

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