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İki yıl sonra ilk kez yüz yüze konser yapan BTS: Ağlayacak gibi olduk

"Hata yapmaktan korkuyorduk ama bu bizim daha çok çalışmamızı sağladı"

01 Aralık 2021 18:50

Pandemi nedeniyle turnelerini iptal etmek zorunda kalan K-pop grubu BTS, iki yıllık pandemi arasından sonra ilk kez yüz yüze konser verdi. Grup üyelerinden Jin, "Hata yapmaktan korkuyorduk ama bu bizim daha çok çalışmamızı sağladı. Herkes ağlayacağını söylüyordu ama kimse ağlamadı" dedi.

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