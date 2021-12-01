İki yıl sonra ilk kez yüz yüze konser yapan BTS: Ağlayacak gibi olduk

NTV'nin Independent'ten aktardığı haberine göre, pazar günü gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan grubun 28 yaşındaki üyesi Jin, "Konserden önce hep kendi aramızda konuşuruz ve yeşil odada toplanırız. İlk şarkı olan On'u söylemeden önce herkes, 'Galiba ağlayacağım' demişti" ifadelerini kullandı.

Jin, "Hata yapmaktan korkuyorduk ama bu bizim daha çok çalışmamızı sağladı. Herkes ağlayacağını söylüyordu ama kimse ağlamadı" dedi.

BTS'in en sevilen üyelerinden biri olan 26 yaşındaki Jimin ise şunları dile getirdi:

"Çok gergindim, korkuyordum. Bugün rahat olacağım."

Pop yıldızları her ne kadar gergin olsalar da sahnelere dönmekten son derece memnun olduklarını belirtti.