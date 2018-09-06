İki üniversiteye tek rektör

Gazi Üniversitesi'nin rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, yeni kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin de "tedviren" rektörlük görevini yürütüyor.

Gazete DuvaR’dan Serkan Alan’ın haberine göre, Resmi Gazete’de 18 Mayıs tarihinde, 20 yeni üniversitenin kurulmasını öngören kanunun yayınlanmasının ardından Gazi Üniversitesi (GÜ) bölündü ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin (AHBVÜ) kurulması için çalışmalar başladı. Yeni akademik yıl öncesi üniversite adayları için yerleştirme yapmaya başlayan AHBVÜ ile Gazi Üniversitesi’ni aynı rektör, Prof. Dr. İbrahim Uslan yönetiyor.

Öğrencilerin ve akademisyenlerin bölünmesine karşı çıktığı Gazi Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, aynı zamanda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin de rektörlük görevini sürdürüyor. Üniversiteyi yeni kazanan Gazi Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencilerine resmi sitelerinden “Hoş Geldiniz” mesajı yayınlayan Uslan’ın AHBVÜ’deki rektör unvanının yanında “Tedviren” ifadesi yer alıyor. “Tedvir uygulaması”, bir kadroya asil olarak atanma şartlarını taşımayanların o kadroya ilişkin görevi yürütmek üzere görevlendirilmesi anlamına geliyor.