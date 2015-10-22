İki ülkeyi gençler bağlıyor



2013 Ağustos ayında faaliyete geçen Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, gençlerle birlikte iki ülkenin siyasetini, ekonomisini, sanatını ve kültürünü de bir araya getiriyor. Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya'nın Genel Müdürü Dr. Catharina Dufft iki yıllık süre içerisinde çok sayıda gencin kültürler arası beceriler geliştirip, kalıcı dostluklar kurduğunu söylüyor. Bu becerilerin Avrupa için de çok değerli olduğunun altını çizen Dufft, kurumun yürüttüğü projeleri ve bu projelerin gençler üzerindeki etkilerini DW Türkçe'den Özlem Coşkun'a anlattı.

DW Türkçe: Sayın Dufft, öncelikle Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya ne zaman ve nasıl kuruldu? Kurum hakkında biraz bilgi verir misiniz?

Dufft: Gençlik Köprüsü, Mercator Vakfı'nın bir girişimi olarak Türkiye- Almanya ortaklığı ile kurulmuş, devlet destekli bir sivil toplum inisiyatifidir. Resmi açılışımız İstanbul'da 2013 yazında Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier tarafından yapıldı. Bu zaman zarfında da kurum olarak Türkiye- Almanya arasındaki öğrenci ve gençlik değişimini yoğun bir şekilde destekliyoruz. Bunun için hem Almanya'da hem Türkiye'de iki program ofisimiz bulunuyor. Biri Düsseldorf' da Eyalet Gençlik Bakanlığı binasında diğeri de İstanbul'da Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda.

DW Türkçe: Kurumun hedefleri nedir? Destek verilen projelerde hangi konular ağırlık kazanıyor?

Dufft: Bildiğimiz gibi Türkiye ve Almanya arasında yıllardır kültürel ve ekonomik hayatta yakın ilişkiler var. Aynı zamanda karşılıklı çekinceler de var. Birbirimizi yeterince tanımamamız bunun nedenlerinden biri. Bunu göz önünde tutarsak, iki ülkeden gençlerin bir araya gelmesi daha da önem kazanıyor. Dolayısıyla hedefimiz, Türkiye ve Almanya'dan daha çok gencin değişim projelerine katılmasıdır. Bunun önünü açmaktır. Zira bu sayede gençler birbirlerini ve diğer kültürleri tanıma imkânı buluyorlar. Karşılıklı önyargıları giderip dostluklar geliştiriyorlar. Kısacası gelecek için köprüler kuruyorlar.

DW Türkçe: Gençlik Köprüsü değişim programlarını ne şekilde destekliyor? Kurulduğunuzdan bu yana kaç öğrenci bu tür programlarda yer aldı?

Dufft: Şu ana kadar yaklaşık 2 bin kişiyi değişim projelerinde bir araya getirdik. Katılımcıların büyük bir kısmı gençlerden oluşuyor. Onun dışında uzmanlar da var, öğretmenler gibi. Bugüne kadar çok sayıda kuruluşa değişim projeleri için finansal destek verdik. Mesela kâr amacı olmayan bir dernek, okul ya da gençlik merkezi destek için ofislerimize başvurabilir. Ayrıca değişim projelerine katılma imkânı daha az olan gençleri de destekliyoruz. Örneğin meslek eğitimi öğrencilerine ‘Go International' adlı bir program sunduk. Bu çerçevede Almanya'dan öğrenciler Türkiye'de dört haftalık bir staja katıldılar. Aynı şekilde Türkiye'den Almanya'ya staj için giden öğrencilerimiz de var. Bu alan bizim için çok önemli gelecekte de buna ağırlık vereceğiz.

DW Türkçe: Değişim programları çerçevesinde sizi en çok etkileyen deneyiminiz ne oldu?

Dufft: Beni en çok etkileyen, gençlerin projelerden geri döndüklerinde yaşadıklarını büyük bir heyecanla paylaşmaları. Onlar sadece uluslararası deneyim kazanmıyorlar. Beraberinde hem perspektiflerini hem de dil bilgilerini geliştiriyorlar. Ama her şeyden önemlisi yeni arkadaşlar buluyorlar ve bu bağlar geçici olmuyor. Aynı şekilde biz de Gençlik Köprüsü olarak gençlerle olan bağlarımızı kesmiyoruz. Örneğin geçen yıl İstanbul'da bir Gençlik Değişimi Forumu düzenledik, orada gençler de projelere dönük fikirler geliştirdiler ve birkaç ay sonra bizim de desteğimizle bunlardan bazılarını hayata geçirdik. Yani değişim projeleri gençlerin hem kendi yeteneklerini hem de birbirlerini anlamaları için fırsatlar sunuyor.

DW Türkçe: Türkiye ile yürütülen tüm bu çalışmalar aynı zamanda gençler üzerinden Türkiye'yi de, Avrupa'ya ve AB perspektifine yaklaştırmıyor mu? Bu konudaki görüşleriniz nedir?

Dufft: Siyasi bir kurum olmadığımız için Türkiye'nin AB üyeliğine dair doğrudan bir şey söyleyemeyiz. Ancak yürüttüğümüz çalışmalar ortak Avrupa kavramı için son derece önemli adımlardır. Türkiye, sürdürdüğü AB müzakerelerinden bağımsız olarak, 'Gençlik Köprüsü' için Avrupa'nın bir parçası olarak kabul edilmektedir. Bunu temel alarak Türk ve Alman gençlerinin Avrupa'dan ilham almalarını istiyoruz. Avrupa'yı birlikte deneyimlemeleri ve Avrupa'nın geleceğini birlikte inşa etmeleri adına. Bu nedenle Türkiye ile yapılan değişim programlarının ortak Avrupa'ya çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum.

DW Türkçe: Sayın Dufft, çalışmalarınıza dâhil olmak isteyen gençler ya da kuruluşlar size nasıl ulaşacaklar?

Dufft: Birincisi Türkiye'deki devlet okulları, üniversiteler, dernekler, gençlik merkezleri değişim projeleri için İstanbul'daki ofisimiz üzerinden 5 bin euroya kadar finansal destek alabilirler. İkincisi de şu an yeni projeler yürütüyoruz, bunlara hem Almanya'dan hem de Türkiye'den gençler katılabilir. Örneğin Aralık ayında Köln'de yapılacak olan ‘Bridging Rhythms' adlı dans ve müzik projemiz var. Bu projeye iki ülkeden de gençler katılabilecek. Gençler, çalışmalarımızı, Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya'nın web sitesinden www.genclikkoprusu.org ya da www.jugendbruecke.de den veya Facebook üzerinden takip edebilirler.