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Kültür-Sanat

İki trans kadının başrolde yer alacağı Koza dizisinin çekimleri başladı

Dizi YouTube'dan yayınlanacak

18 Nisan 2021 20:00

Senaryosunu Serdar Saraçoğlu'nun yazdığı, yönetmenliğini Kevin Leonardo Jose Arthur'un üstlendiği ve iki trans kadının başrolde yer alacağı Koza adlı dizinin çekimlerine başlandı.

Senaryosu gerçek hayat hikâyelerine dayanan diziye her bölümde ünlü oyuncular konuk olacak. YouTube'da yayınlanacak dizinin ilk bölümünde Suna Selen yer alacak.

Dizinin yapımcılığını da üstlenen trans kadın Göksu Başaran'ın aynı zamanda dizide Sinem karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

Dizideki Sude karakterini ise Bergüzar Mercan canlandıracak.

Suna SelendiziBergüzar MercanSerdar SaraçoğluKevin Leonardo Jose Arthur
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